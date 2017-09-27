27 Eylül 2017 10:09 Televizyonun en çok kazanan oyuncusu oldu Sofia Vergara, 41.5 milyon dolarlık kazancıyla zirvede.

Modern Family dizisindeki rolüyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen Sofia Vergara, üst üste altıncı kez televizyonun en çok kazanan kadın oyuncusu oldu.



45 yaşındaki Vergara bir yıl içinde kazandığı 41.5 milyon dolarlık kazancıyla bu yıl da Forbes dergisinin yayınladığı listenin zirvesine oturdu.







45 yaşındaki oyuncu dizideki Gloria Pritchett karakteriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. Kolombiyalı oyuncunun servetinin büyük bir kısmı diziden elde ettiği gelirden oluşuyor. Geri kalanı ise Vergara'nın yıl içinde yaptığı lisans anlaşmalarından geliyor. Oyuncunun üç parfüm markası, bir mobilya serisi ve kendi tasarladığı bir kahve makinesi üretimi var.



Sofia Vergara, Modern Family dizisinin yayına girdiği 2009 yılından bu yana yapımın başrol oyuncularından biri olarak ekranlarda yer aldı. Dizinin en az iki sezon daha devam edeceği geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti.



45 yaşındaki oyuncu dizideki Gloria Pritchett karakteriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. Kolombiyalı oyuncunun servetinin büyük bir kısmı diziden elde ettiği gelirden oluşuyor. Geri kalanı ise Vergara'nın yıl içinde yaptığı lisans anlaşmalarından geliyor. Oyuncunun üç parfüm markası, bir mobilya serisi ve kendi tasarladığı bir kahve makinesi üretimi var.Sofia Vergara, Modern Family dizisinin yayına girdiği 2009 yılından bu yana yapımın başrol oyuncularından biri olarak ekranlarda yer aldı. Dizinin en az iki sezon daha devam edeceği geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti.



Forbes listesinin ikinci sırasında ise bir başka ünlü komedi dizisi The Big Bang Theory'deki rolüyle ünlenen Kaley Cuoco var.







Cuoco geçtiğimiz yıl servetine 26 milyon dolar daha eklemiş. Oyuncunun gelirinin büyük çoğunluğunu dizideki kazancı oluşturuyor. Cuoco bölüm başına 1 milyon dolar alıyor.



Forbes listesinin ikinci sırasında ise bir başka ünlü komedi dizisi The Big Bang Theory'deki rolüyle ünlenen Kaley Cuoco var.Cuoco geçtiğimiz yıl servetine 26 milyon dolar daha eklemiş. Oyuncunun gelirinin büyük çoğunluğunu dizideki kazancı oluşturuyor. Cuoco bölüm başına 1 milyon dolar alıyor.