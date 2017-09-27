Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
27 Eylül 2017 10:09

Televizyonun en çok kazanan oyuncusu oldu

Sofia Vergara, 41.5 milyon dolarlık kazancıyla zirvede.

Modern Family dizisindeki rolüyle dünyaca ünlü bir isim haline gelen Sofia Vergara, üst üste altıncı kez televizyonun en çok kazanan kadın oyuncusu oldu.

45 yaşındaki Vergara bir yıl içinde kazandığı 41.5 milyon dolarlık kazancıyla bu yıl da Forbes dergisinin yayınladığı listenin zirvesine oturdu.


45 yaşındaki oyuncu dizideki Gloria Pritchett karakteriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. Kolombiyalı oyuncunun servetinin büyük bir kısmı diziden elde ettiği gelirden oluşuyor. Geri kalanı ise Vergara'nın yıl içinde yaptığı lisans anlaşmalarından geliyor. Oyuncunun üç parfüm markası, bir mobilya serisi ve kendi tasarladığı bir kahve makinesi üretimi var.

Sofia Vergara, Modern Family dizisinin yayına girdiği 2009 yılından bu yana yapımın başrol oyuncularından biri olarak ekranlarda yer aldı. Dizinin en az iki sezon daha devam edeceği geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti.


Forbes listesinin ikinci sırasında ise bir başka ünlü komedi dizisi The Big Bang Theory'deki rolüyle ünlenen Kaley Cuoco var.



Cuoco geçtiğimiz yıl servetine 26 milyon dolar daha eklemiş. Oyuncunun gelirinin büyük çoğunluğunu dizideki kazancı oluşturuyor. Cuoco bölüm başına 1 milyon dolar alıyor.


Listenin üçüncü sırasını ise 13 milyon dolarlık gelirleriyle The Mindy Project dizisinden Mindy Kaling ve Grey's Anatomy dizisinin yıldızı Ellen Pompeo paylaşıyor.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir