Televizyonun son zamanlardaki en korkunç hikayeleri

Televizyonun icadından beri sinema ve TV sürekli olarak birbirleriyle bir rekabet halindedir. Çünkü televizyon, sinemanın seyircisini çalmıştır. Peki çok mu kötü oldu televizyonu icadı? Herhalde bu soruyu televizyonlara çıkıp “Çocuklarınızı televizyondan uzak tutun.” diyen kişilerin dışında kimseden duymamışsınızdır. Ancak şimdi bu televizyonun iyi mi kötü mü olduğu tartışmasını bir kenara bırakıp, ilk önce sinemanın daha sonra da televizyonların en ürkütücü en karanlık en “korkunç” türü olan korku temasına yoğunlaşalım. Bakalım sinemanın yüzyılı aşkın geçmişinden sonra televizyon, son dönemlerde hangi korku yapımlarını seyirci ile buluşturmuştur.





Supernatural (2005-...)

İzleyeceğim dizi hem heyecanlı olsun hem de klasik diyorsanız seçmeniz gereken yapım Supernatural’dir. Bir “gençlik” dizisi olduğu için bazı televizyon izleyicileri tarafından burun kıvrılan bir yapısı vardır. Ancak yine de bu denli geniş kitlesi ve 10 sezonu aşan süresi ile fantastik korku türünün vazgeçilmezi olmuştur. Sam ve Dean Winchester kardeşlerin, babalarının ölümünden sonra başlarından geçen “insanüstü” olayları konu edinir. Kardeşler, babalarından kalan manevi miras üzerine kendilerini, insanların genellikle inanmadığı hayalet vb. yaratıklarla mücadele etmeye adarlar. Dizi hikayesini, her ne kadar bir korku teması üzerine inşa etse de zaman zaman avantür ve komedi öğelerine de rastlamaktayız.





Bates Motel (2013-…)

Henüz dizinin final sezonu izleyici ile buluşmamış olsa da Bates Motel, hem TV hem de sinema izleyicisine çekici gelen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Alfred Hitchcock’un Psycho’sundan etkilenilme yaratılan dizi, filmin başkarakteri Norman Bates’in annesi ile yaşadığı “gerçek” ilişkiyi konu ediniyor. Filmi izleyenler bir önceki cümlede gerçek kelimesinin üzerine neden vurgu yapıldığını fark edeceklerdir. Norman’ın, babasının ölümü ile başlayan hikaye, annesi ile satın aldıkları motel ile ana odağına kavuşur. Filmdeki ürkütücü olayların öncesinde ne olduğunu görmek isteyen Psycho hayranlarının kaçırmaması gereken bir yapım.





Master of Horror (2005-2007)

Televizyon ile sinema seyircisi zaman zaman anlaşmazlığa düşebilmektedir. Hangi kanalın daha iyi olduğu sorusunun cevabı şu an için net değilse de sinemadan gelen büyük korku ustaları Master of Horror ile beraber, herhalde bu iki radikal kesimi barıştırmanın çabasına girişiyorlar. Her bir bölümünde farklı korku hikayeleri anlatan dizi, Dario Argento, John Carpenter, Tobe Hooper ve daha adını sayamadığımız bir sürü sinemacının yönetmenliğinde ortaya konan küçük filmlerin birleşmesinden oluşur. Sırf bu sebepten bile hem sinema hem de TV seyircileri gözünü kırpmadan bu bölümleri tüketeceklerdir. Tabi korkudan gözünü kırpanlar hariç.





Hannibal (2013-2015)

Thomas Harris’in meşhur “Kızıl Ejder” romanından uyarlanan Hannibal, 1991’deki Kuzuların Sessizliği’nden (The Silence of The Lambs) bu yana en çok ses getiren “Hannibal” hikayesi olmuştur. Ayrıca yeni Hannibal, Hugh Dancy’nin neredeyse Antony Hopkins ayarındaki performansı da izleyicilere nefis bir görsellik sunmuştur. Kuzuların Sessizliği gibi büyük bir yapımdan sonra bir türlü beklenileni veremeyen Hannibal hikayeleri, Bryan Fuller’in yaratıcılığında nihayet hak ettiği yere gelmiştir. 3 sezon boyunca toplam 39 bölüm yayınlayan dizi tabi ki de sürekli olarak Kuzuların Sessizliği ile karşılaştırılmıştır. Ancak dizinin son bölümün “The Wrath of The Lambs” (Kuzuların Gazabı) başlığı ile yayınlanması herhalde bu karşılaştırmanın sonunu getirmiştir. Dizinin kurucuları adeta bu yapımların rekabet halinde olmadığını göstermek için ’91 yapımı filme selam göndermişlerdir.





Rosemary's Baby (2014)

Yine sinemadan televizyona uyarlanan bir yapımla karşı karşıyayız. Ancak Rosemary's Baby, Bates Motel gibi asıl filmde gösterilmeyeni seyirciye anlatmak gibi bir gaye ile soyunmuyor bu işe. O daha çok aynı hikayeyi daha geniş bir halde anlatmanın derdinde. Yine de dizinin bir “mini seri” olması, hikayeyi öyle çok da geniş hatlara taşıyamıyor. Gönül ister ki Rosemary’nin karmaşasını en az bir sezon izleyelim. Ancak bu endüstride her şey bizim istediğimiz gibi gelişmiyor. Yine de dizinin, Roman Polanski’nin aynı isimli filminin televizyon ekranlarındaki iyi bir tanıtımcısı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.





Penny Dreadful (2014-2016)

Korku yapımlarını takip etmek, yüzlerce yıldır gelmiş olan korku kültürüyle ilgilenmeyi zorunlu hale getirir. Basit bir korku filmi izleseniz dahi o hikayenin kökenlerini merak etmeye başlarsınız. Bu izlediğiniz yapım her ne kadar yeni olursa olsun Draculaların, Frankensteinların veya Dr. Jekllyların omuzlarına çıkarak yükselmiştir. Penny Dreadful ise bu kültürü merak edenlerin tüm neredeyse tüm ihtiyaçlarını üç sezonda karşılayabilen bir yapım. Belki size tüm korku kültürünün kapsamlı incelemesini sunmayacaktır ki bir diziden bunu beklemek de haksızlık olur, ama bu korku kültürü içindeki birçok karakteri aynı anda ekranda görmenin hazzını iliklerinize kadar hissettirecektir. Tabi hazzı hissederken korkuyu da bir kenara bırakamayacaksınız. Neticede bu bir korku hikayesi ve korku hikayeleri taliplerini korkutmak için vardırlar.



AHMET TOĞAÇ