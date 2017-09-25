Terminator'ün efsane üçlüsü yeniden bir arada

Eğer Hollywood'da bir erkek aksiyon yıldızıysanız, 50-60 yaşına gelseniz de kötü adamların peşine düşebilir ve onların korkulu rüyası olmaya devam edebilirsiniz. Ancak bir kadın yıldızsanız 60 yaşına geldiğinizde büyük ihtimalle film galalarına davet edilen onur konuklarından biri olmaktan öteye geçemezsiniz.



Sektöre hakim olan bu haksız düzen nihayet eskinin tozlu raflarına kaldırılmaya yüz tuttu. Üstelik harekete geçen isim Hollywood'da kimsenin görmezden gelemeyeceği kadar büyük: "James Cameron". Proje ise tüm isimlerden daha büyük: "Terminator"







1984 yılında bilim-kurgu türünde çığır açan film Terminator şanına yakışır bir altıncı filmle geri dönüyor. 60 yaşındaki oyuncu Linda Hamilton 26 yıl sonra "Sarah Connor" rolüyle tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.







Film böylece efsanevi ikili Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger'i yeniden bir araya getirmiş olacak. "50-60 yaşında olup kötü adamları öldüren erkekler var ama kadınlar için bunun bir örneği yok" diyen James Cameron bu kez yönetmenliği değil yapımcılığı üstlenecek. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Deadpool filmiyle büyük sükse yapan Tim Miller oturacak.







1991 yapımı Terminator 2: Judgement Day'in (Terminator 2: Mahşer Günü) devamı olarak çekilecek filmde hikayeye dahil olacak yeni karakterlerle tanışacağız. Bu yeni karakterlerle yeni bir üçlemenin de yolu açılacak.



Film böylece efsanevi ikili Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger'i yeniden bir araya getirmiş olacak. "50-60 yaşında olup kötü adamları öldüren erkekler var ama kadınlar için bunun bir örneği yok" diyen James Cameron bu kez yönetmenliği değil yapımcılığı üstlenecek. Yapımın yönetmen koltuğunda ise Deadpool filmiyle büyük sükse yapan Tim Miller oturacak.1991 yapımı Terminator 2: Judgement Day'in (Terminator 2: Mahşer Günü) devamı olarak çekilecek filmde hikayeye dahil olacak yeni karakterlerle tanışacağız. Bu yeni karakterlerle yeni bir üçlemenin de yolu açılacak.