18 Aralık 2018 13:37 The Dark Crystal: Age of Resistance’ten ilk görseller! Merakla beklenen The Dark Crystal: Age of Resistance’ten (Siyah Kristal: Direniş Çağı) ilk görseller yayınlandı!

‘Kukla ustası’ Jim Henson’ın 1982 yapımı The Dark Crystal adlı eserinden uyarlanan yapım Netflix’te 2019 yılında tüm dünyada aynı gösterime girecek.

The Dark Crystal: Age of Resistance bizi, ilk filmin başladığı zamandan çok öncesine götürüyor.Klasik kuklacılıkla son teknoloji görsel efektleri harmanlayan film, Gelfingler ile Skekislerin amansız savaşını, destansı bir hikayeyle anlatıyor.



Üstelik filmin kahramanlarını seslendirenler de birbirinden ünlü isimler! Taron Egerton (Kingsman), Anya Taylor-Joy (The Witch), and Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) sesleriyle Rian, Brea ve Deet’e hayat veriyor. Ayrıca Caitriona Balfe (Outlander), Helena Bonham-Carter (The King’s Speech), Alicia Vikander (Tomb Raider) ve de Mark Hamill (Knightfall, Star Wars) isimler de yapımda ‘ses veriyor’.

Netflix Orijinal Yapımlar Başkan Yardımcısı Cindy Holland “The Dark Crystal: Age of Resistance’ın olağanüstü görselliğine yaraşır, kuklalara can verecek en yetenekli seslendirmenleri seçtik. Dünyanın en ünlü dizileri ve filmlerinde rol alan isimlerle birlikte çalışmış olmaktan ve The Dark Crystal hayranlarını bu yolculuğa davet etmekten gurur duyuyorum” dedi.

The Dark Crystal Hakkında

Dark Crystal dünyası, Jim Henson’ın Frank Oz ile birlikte çektiği 1982 tarihli çığır açan filmle başladı. Jim Henson o tarihe kadar The Muppets’ın arkasındaki deha olarak biliniyordu. İlk defa tüm cast’ı kukla karakterlerden oluşan bu bilim kurgu, macera filmi, o dönem daha gerçekçi karakterler ve yaratıklar döneminin de bir başlangıcı olmuştu.

The Dark Crystal’ın yapım aşaması tam yedi yıl sürdü ve film vizyona girdiğinden itibaren dünyada klasik filmler listelerinde kendine yer edindi. Jim Henson’ın “bir sanat çalışması” ve “en gurur duyduğum iş” şeklinde bahsettiği film, karakter ve kostüm tasarımcısı Brian Froud’un benzersiz vizyonu ile şekillendi.

The Dark Crystal: Age of Resistance, Netflix’te tüm dünyada yayınlandığında yeni bir nesil daha bu büyüleyici hikayenin parçası olacak. Gerçek bir klasik film olan The Dark Crystal’in canlı, zengin, el emeği dünyası, The Dark Crystal: Age of Resistance ile daha da büyüyecek. Tüm dünyada izleyiciler Jim Henson’ın yenilikçi ve yaratıcı imzasıyla çıkan bu yapımda Thra dünyasını yeniden keşfe çıkacak.