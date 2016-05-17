The Dark Tower'dan ilk fotoğraflar

Aşağıdaki fotoğraflar iki çekim arasında çekildi, o yüzden Luther yıldızının elindeki, içinde bulunduğu zamana ait olmayan cep telefonunu göz ardı edin. Ama onun dışında Elba kuleyi çift tabancalı, mermi kemerli siyah kıyafetiyle alt etmeye hazır gözüküyor.

Çok bölümlü olarak planlanan Dark Tower, kendileri de aynı zamanda prodüktör olan Akiva Goldsman ve Jeff Pinkne tarafından uyarlandı.