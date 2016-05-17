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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Mayıs 2016 19:34

The Dark Tower'dan ilk fotoğraflar

Idris Elba, Stephen King uyarlaması The Dark Tower'ın setinde görüntülendi.

Set fotoğraflarında Luther yıldızı, baştan aşağı Roland Deschain kıyafetleri içinde gözüküyor.Siyahlı adam Cape Town üzerinden kaçtı ve Idris Elba da onu takip etti. Stephen King’in The Dark Tower (Kara Kule) romanının yönetmen Nikolaj Arcel tarafından yapılan uyarlaması şu anda Güney Afrika'da çekim aşamasında ve Daily Mail sitesi, Elba'nın serinin kahramanı Roland “The Gunslinger” Deschain olarak ilk fotoğraflarını yayınladı.


Aşağıdaki fotoğraflar iki çekim arasında çekildi, o yüzden Luther yıldızının elindeki, içinde bulunduğu zamana ait olmayan cep telefonunu göz ardı edin. Ama onun dışında Elba kuleyi çift tabancalı, mermi kemerli siyah kıyafetiyle alt etmeye hazır gözüküyor.


Çok bölümlü olarak planlanan Dark Tower, kendileri de aynı zamanda prodüktör olan Akiva Goldsman ve Jeff Pinkne tarafından uyarlandı.


Filmde aynı zamanda, antagonist Walter Padick rolünde Matthew McConaughey The Man in Black rolünde Randall Flagg ve Tirana rolünde Mad Max: Fury Road aktristi Abbey Lee yer alıyor. Sony'nin filmi 17 Şubat 2017'de vizyona sokması bekleniyor.


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