Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
31 Temmuz 2018 09:41

The Happy Prince’ten afiş ve fragman

Oscar Wilde’ın çileli son günlerinin anlatıldığı The Happy Prince’ten yeni afiş ve fragman yayımlandı.


Prömiyerini Sundance Film Festivali’nde gerçekleştiren, 2 Altın Küre adayı başarılı İngiliz oyuncu Rupert Everett’in hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği 'The Happy Prince filminden hem fragman hem de yeni bir afiş yayımlandı.


İngiliz Şövalyelik Nişanı sahibi, Akademi Ödüllü İngilizoyuncu Colin Firth, deneyimli oyuncu Emily Watson ve Altın Küre ödüllüTom Wilkinson gibi isimlerin rol aldığı film, Oscar Wilde’ın çileli son günlerini konu alıyor. Rupert Evertt’in Oscar Wilde’ı canlandırdığı filmin senaryosu da Evertt’in kaleminden çıktı.




Eşcinsel olduğu gerekçesiyle iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan yazar, hayatının kalan üç yılını da sürgünde geçirir. Bir zamanlar şerefine kadeh kaldırılan ünlü yazar artık sefillik içinde yaşamakta ve her geçen gün sağlığı ve parası tükenmektedir.


5 Ekim’de Amerika’da gösterime girecek olan The Happy Princefilminin ülkemiz için henüz bir vizyon tarihi bulunmuyor.





Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir