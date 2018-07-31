31 Temmuz 2018 09:41 The Happy Prince’ten afiş ve fragman Oscar Wilde’ın çileli son günlerinin anlatıldığı The Happy Prince’ten yeni afiş ve fragman yayımlandı.

Prömiyerini Sundance Film Festivali’nde gerçekleştiren, 2 Altın Küre adayı başarılı İngiliz oyuncu Rupert Everett’in hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği 'The Happy Prince filminden hem fragman hem de yeni bir afiş yayımlandı.

İngiliz Şövalyelik Nişanı sahibi, Akademi Ödüllü İngilizoyuncu Colin Firth, deneyimli oyuncu Emily Watson ve Altın Küre ödüllüTom Wilkinson gibi isimlerin rol aldığı film, Oscar Wilde’ın çileli son günlerini konu alıyor. Rupert Evertt’in Oscar Wilde’ı canlandırdığı filmin senaryosu da Evertt’in kaleminden çıktı.

Eşcinsel olduğu gerekçesiyle iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan yazar, hayatının kalan üç yılını da sürgünde geçirir. Bir zamanlar şerefine kadeh kaldırılan ünlü yazar artık sefillik içinde yaşamakta ve her geçen gün sağlığı ve parası tükenmektedir.

5 Ekim’de Amerika’da gösterime girecek olan The Happy Princefilminin ülkemiz için henüz bir vizyon tarihi bulunmuyor.