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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Kasım 2018 15:52

The Lion King’den görkemli teaser

Aslan Kral (The Lion King) animasyonun yeni uyarlamasından ilk teaser görücüye çıktı.


Disney’in klasik animasyonu The Lion King (Aslan Kral) uyarlamasından ilk video yayınlandı. Rogers Allers ve Rob Minkoff yönetmenliğindeki 1994 yapımlı animasyon, CGI tekniği kullanılarak ve live action şeklinde gerçekleştirildi. Filmin yönetmen koltuğunda Iron Man filmlerinin yönetmeni Jon Favreau oturuyor.


2016 yapımı bir diğer yeniden çevrim olan The Jungle Book’la iyi iş çıkaranJon Favreau‘nun kamera arkasına geçtiği filmin senaryosu Jeff Nathanson‘a ait. Amcasının ihanetine uğramasıyla ilgili gerçekleri öğrenmesinin ardından Pride Rock’taki hakkını geri almak için dönen Simba’nın hikâyesini anlatacak filmin seslendirme kadrosunda Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key, Beyoncé, Billy Eichner, John Oliver, Eric Andréve 1994 yapımı orijinal filmde olduğu gibi Mufasa’yı seslendirecek James Earl Jones gibi isimler yer alıyor.


Aslan Kral (The Lion King), tüm dünyayla aynı anda 19 Temmuz 2019‘da vizyona girecek.


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