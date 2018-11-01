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Sinema>  Sinema Haberleri
1 Kasım 2018 14:39

The Meg’in devam filmi geliyor

Gişede yapımcıların yüzünü güldüren Jason Statham’lı The Meg filminin devam halkası için hazırlıklar başladı.


Eleştirmenlerden çok parlak yorumlar gelmese de sinemaseverlerin salonları doldurduğu The Meg’in ikincisi geliyor. Filmin başrolü ilk filmde olduğu gibi yine aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham’ın olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.



Deadline'da yer alan habere göre, filmin uygulayıcı yapımcılarındanCatherine Xujun Ying filmin devam filmi için hazırlıkların başladığını duyurdu. "Henüz çok erken aşamalarda ama üzerinde çalışıyoruz. Şu ara her şeyi gizli tutmaya çalışıyoruz" diyen Ying sayesinde, devam halkasının duyurusu yapılmış oldu. Devam filmi için henüz bir senarist ya da yönetmenin adı geçmiyor.


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