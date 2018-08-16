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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Ağustos 2018 14:27

The Nun filminin fragmanı yayından kaldırıldı

YouTube, korku filmi The Nun’ın fragmanını ‘çok korkunç’ olduğu için kaldırdı.


Corin Hardy imzalı The Nun filminin geçriğimiz günlerde altı saniyelik bir tanıtım filmi YouTube’da yayınlanmaya başlamıştı. Korku filminin tanıtımı, YouTube politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Video platformu YouTube, görüntülerde kendi kurallarına aykırı olarak şiddet içeriği bulunduğu gerekçesiyle fragmanı kaldırdığını duyurdu. Fragmanı ihbar eden bir tweet, Twitter’da 100 binden fazla retweet alınca YouTube, sosyal medya kullanıcılarının şikayetine kayıtsız kalmadı.





7 Eylül'de vizyona girmesi planlanan, Demián Bichir ve Taissa Farmiga’nın başrollerde yer aldığı The Nun’ın fragmanı bir süredir bekleniyordu. YouTube, “şok edici içerik politikasını” ihlal ettiğini ileri sürerek, yaklaşan The Conjuring tanıtımını da kaldırdı. YouTube, "Çeşitliliğe ve başkalarına saygı göstermeye değer veriyoruz ve reklamlar, web siteleri veya reklam ağımız için uygun olmayan uygulamalarla kullanıcıları rahatsız etmekten veya şoke etmekten kaçınmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.


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