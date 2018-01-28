The Ritual korkutmaya geliyor!

Toronto Uluslararası Film Festivali'nde ilk prömiyerini yapan The Ritual Netflix'te gösterime girecek. Vizyon öncesi ilk fragman yayınlandı. Filmin yönetmenliğini David Bruckner üstleniyor. “The Signal” ve “Southbound” gibi filmlerin yönetmeni Bruckner korku türüne yabancı değil. Filmin oyuncu kadrosunda Sitges Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Rafe Spall, Robert James-Collier, Arsher Ali, Paul Reid ve Sam Troughton bulunuyor. Adam Nevill'ın aynı isimli romanından uyarlanan filmin senaryosu Joe Barton’a ait.

Arkadaşlarının ölümü sonrası bir araya gelen 4 üniversiteli arkadaşın yürüyüş için gittiği ormandanonları İskandinav efsanelerindeki karanlık ve gizemli ormanlara yönlendirir. Ancak onları takip eden bir bela vardır.

Filmin fragmanına buradan ulaşabilirsiniz.