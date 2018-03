6 Mayıs 2016 13:57 The Shallows'tan yeni fragman Blake Lively'nin köpekbalığı filminin yeni fragmanı aklınızı başınızdan alacak.

Jaume Collet-Serra'nın yeni filmi The Shallows'tan ikinci fragman yayınlandı. Bu fragman çok konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor.

Fragmanda Blake Lively'i dev bir köpek balığından kurtulmaya çalışırken görüyoruz. Fragman, başarılı görselliğiyle ve Blake Lively'nin etkileyici performansıyla şimdiden filmin sabırsızlıkla beklenmesini sağladı. Üstelik The Jaws ile karşılaştırıldığı bile oldu ve eleştirmenlere göre The Shallows'un efsane Jaws'tan eksik bir yanı da bulunmuyor.



Herkesin yerinden sıçramasına neden olan fragmanıyla The Shallows, önümüzdeki Haziran ayında vizyona girecek. Filmde Lively'nin yanı sıra Oscar Jaenada ve Brett Cullen da rol alıyor.