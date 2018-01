29 Ocak 2018 09:57 The Shape Of Water ve Blade Runner 2049 geceye damga vurdu Bu yıl 22.'si gerçekleşen Sanat Yönetmenleri Birliği ödülleri sahipleri ile buluştu

Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülleri (Art Directors Guild Awards) sahiplerini buldu. Gecenin önemli ödülleri sayılan dönem ve fantezi filmi kategorilerinde kazananlar "The Shape of Water" ve "Blade Runner 2049" oldu. Birçok birlik ödülünde olduğu gibi, burada da kazanan filmlerin Oscar şanslarını arttırdığını söylemek mümkün. İşte ödüller:

FİLM ÖDÜLLERİ

Dönem Filmi: The Shape of Water (Paul Denham Austerberry)

Fantezi Film: Blade Runner 2049 (Dennis Gassner)

Modern Film: Logan (Francois Audouy)

Animasyon Film: Coco (Harley Jessup)

TELEVİZYON ÖDÜLLERİ

Bir Saatlik Dönem veya Fantezi Dizisi (Tek Kamera): Game of Thrones ("Dragonstone", "The Queen`s Justice", "Eastwatch")

Bir Saatlik Modern Dizi (Tek Kamera): The Handmaid's Tale ("Pilot, Offred", "Birth Day", "Nolite Te Bastardes Carborundorum")

Mini Dizi veya TV Filmi: Black Mirror (“USS Callister”)

Yarım Saatlik Dizi (Tek Kamera): Glow ("Pilot", "The Wrath of Kuntar", "The Dusty Spur")

Çoklu Kameralı Dizi: Will & Grace ("Eleven Years Later", "A Gay Olde Christmas")