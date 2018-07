10 Temmuz 2018 22:05 The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.

Un prophète (Yeraltı Peygamberi), De rouille et d'os (Pas ve Kemil) ve Dheepan gibi çarpıcı filmlerin yönetmeni Jacques Audiard’ın son filmi The Sisters Brothers’dan yeni fotoğraflar sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. The Sisters Brothers aynı zamanda Fransız yönetmenin ilk İngilizce filmi.

Patrick DeWitt’in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan filmin kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi. John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal ve Riz Ahmed gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı film, yüksek ihtimalle ilk olarak Venedik Film Festivali’nde görücüye çıkacak. Kiralık katil olarak hayatlarını sürdüren Eli ve Charlie kardeşlerin yeni görevi, patronlarının altınını çalan Herman Kermitt isimli bir adamı öldürmektir. Fakat bu görev onların düşündüklerinden daha farklı olacaktır.

The Sisters Brothers filminin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.