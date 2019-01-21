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Sinema>  Sinema Haberleri
21 Ocak 2019 11:23

The Walking Dead 9. sezon ne zaman yayınlanacak?

Televizyonların sevilen dizisi The Walking Dead, dokuzuncu sezonuna kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin 10 Şubat tarihinde seyirciyle buluşacağı açıklandı.


Merakla beklenen The Walking Dead dizisinin 9. sezonunun 10 Şubat'ta seyirciyle buluşacağı açıklandı.Son iki sezondur reytinglerinde büyük bir kayıp yaşayan The Walking Dead’de baş yazarlık görevini Angela Kang’in üstlenmesiyle birlikte gerçekleşen değişim, yeni karelerde de ortaya çıktı.



Dokuzuncu sezonun başında zaman atlaması yapılan dizide Rick Grimes’ın tarzı değişiyor, oğlu Carl’ın kaybını kabulleniyordu. Kullanılabilir kaynakların sayısında da ciddi bir azalmanın söz konusu olduğu yeni hikayede, artık araba ve benzin bulunamadığı için at arabaları kullanılmaya başlanmıştı. 2010 yılından beri büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin baş karakteri Rick Grimes (Andrew Lincoln), hayatını kaybederek diziye veda etmişti. Bu aslında planlanan bir vedaydı. Çünkü sonrasında gelen haberlere göre The Walking Dead'in ana karakteri Rick Grimes'ın hikayesi geliştirilecek Walking Dead Evreni'yle beyazperdede devam edecek.



Frank Darabont tarafından geliştirilen Amerikandizisi The Walking Dead’in hikayesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard'ın aynı adlı çizgi romanına dayanıyor. Dizi, yaşayan ölülerin ele geçirdiği dünyada ayakta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesini anlatıyor.


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