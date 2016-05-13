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13 Mayıs 2016 08:00

Thor olmak için günde 35 öğün yemek yiyor

Chris Hemsworth'in dublörü, Thor olabilmek için elinden geleni yapıyor.

Thor'un destansı fiziğine sahip olmak her babayiğidin harcı değil. Ancak bir adam var ki, işi Thor'un fiziğinin aynısına sahip olmak. Pek kolay bir işi olmasa gerek.



Chris Hemsworth'ün dublörü Bobby Holland Hanton, Chris'in fiziğini taklit etmek için günde 35 öğün yemek yiyor ve haftada 18 saat idman yapıyor. Dublörü böyleyse demek ki Hemsworth'un kendisi de epey bir iştahlıdır.



Bobby, Thor için yaptığı idmanların, şu vakte kadar yaptığı en zorlu çalışma olduğunu belirtiyor. Ayrıca yaptığı özel perhizin sosyal hayatını da ciddi derece etkilendiğini söylüyor. Hafta 5 ya da 6 gün bir saatten günde iki kere idman yapıyor, çekimlere iki ay kaldığında haftada 6 günden 1 buçuk saate çıkıyor.



Bobby, Thor için: "Eğer aktör olmasaydı dublör veya amerikan futbolcusu olurdu, çünkü gerçekten dev gibi." diyerek nasıl birinin kalıbına girmeye çalıştığını özetliyor.

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Hanton Hemsworth ile ilk kez 2011'deki Snow White and The Hunstman filminde çalıştı ve ikili çok yakın arkadaş oldu. Bobby verdiği bir demeçte onun çok iyi bir baba, koca ve arkadaş olduğunu belirtti. Şu anda da Thor'un üçüncü filmi Thor: Ragnarok üzerine çalışıyorlar.


AHMET TOĞAÇ
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