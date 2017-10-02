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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Ekim 2017 14:43

Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler

Thor: Ragnarok'tan kamera arkası görüntüleri geldi.

Kuşkusuz yılın en merakla beklenen filmlerinden biri Thor: Ragnarok. 27 Ekim'de vizyona girecek film için geri sayım başlamışken yayınlanan kamera arkası görüntülerle heyecan bir kat daha arttı.

İşte filmin kamera arkası görüntüleri:


Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Mark Ruffalo gibi yıldız isimleri bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Taika Waititi oturuyor.



Filmin konusu şöyle: Thor, evrenin diğer tarafında, kudretli çekici olmadan hapis kalmıştır. Acımasız Hela'nın yol açacağı kıyameti (Ragnarok), kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin yıkılmasını önlemek için Asgard'a dönmek üzere, kendini zamana karşı yarışırken bulur. Ama önce, eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden arkadaşı Hulk'la kendisini karşı karşıya getiren ölümcül bir yarışmadan sağ çıkmalıdır.
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    Thor: Ragnarok
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