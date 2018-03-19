Tilda Swinton, Memoria filmiyle geliyor

2010 yılında Cannes Film Festivali’nde yarışan filmiyle Altın Palmiye’yi kazanan Bangkok'lu yönetmen Apichatpong Weerasethakul’un son projesi Memoria'dan haberler var.

Yeni nesil dünya sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan yönetmen, belgesel ve kısa film türleriyle birlikte tam 31 filme imza atmış başarılı bir sinemacı.

Uzak Doğu’nun batı dünyasının koloni etkisi altında olduğu dönemde toplumun korkusunu anlatacak olan filmde yer alacak olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu Swinton ise, projeden önce hangi yönetmenle çalışacağını seçmeyi tercih ettiğini, güveneceği insanlarla çalışmanın onun için önemli olduğunu dile getirdi. Tilda Swinton'ın bu titizliğinin farkındayız aslında zira daha önce birlikte çalıştığı yönetmenlere şöyle bir baktığımızda Wes Anderson, Sally Potter, Bong Joon-ho, David Fincher, Coen kardeşler gibi isimlerle karşılaşıyoruz.

Her filminde başka bir karaktere bürünen Tilda Swinton, bakalım bu filmde nasıl renkli bir karakteri canlandıracak...