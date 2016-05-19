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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Mayıs 2016 02:25

Tim Burton ve yeni büyülü dünyası

Tim Burton büyülü dünyası ile geri dönüyor.

Tim Burton yeni bir uyarlama ile geliyor. Ransom Riggs çok satan üçlemesini sevmeseniz bile ünlü yönetmenin son filmi "Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children"da büyülü birşeyler bulacağınıza eminiz.



Daha önce Tim Burton'un Dark Shadows'unda rol alan Eva Green de bu filmde oynayacak. O filmde alışılmadık yeteneklerle doğan tuhaf çocukların okulunda müdire rolünü oynuyordu. Şimdi ise "Miss Peregrine" oluyor.



Filmin karakterleri içinde, dünyanın geri kalanından tecrit halde bulunan çocuklar arasında havadan daha hafif, görünmez ve birçok farklı özelliğe sahip minikler yer alıyor. Jake (Asa Butterfield) belki de kendi tuhaflığını keşfedeceği bu dünya fazlasıyla ilgi çekici.



Tim Burton ve yıldızlar Eva Green, Asa Butterfield ve Ella Purnell ile bir röportajvesilesi ile bir araya gelip bu fantastik dünyaya seyircilet için, erken bir bakış sağlamafırsatı yarattılar. Tim Burton röportajda bu film ve eski filmlerindeki tematik bağlantıdanbahsetti ve romanın yazarı Ransom Riggs ile beraber çalıştığını söyledi.



Samuel L. Jackson'nun da yer aldığı filmin senaryosu, Kingsman'in senaristiJane Goldman tarafından yazıldı. Film, 30 Eylül'de tüm dünya ile beraber Türkiye'de seyirci ile buluşacak.


AHMET TOĞAÇ
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