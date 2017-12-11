11 Aralık 2017 09:00 Time'ın en iyiler listesinde bir Türk filmi 'Kedi' belgeseli Time'ın '2017'nin en iyi 10 filmi' listesinde yer aldı.





Time yazarı Stephanie Zacharek, 2017'nin en iyi 10 filmini sıraladığı bir liste yayınladı. Zacharek, listedeki tüm filmlerin 2017'de kendisini etkilediğini ve düşündürdüğünü belirterek, tüm filmleri "kazanan" olarak niteledi.







Yönetmenliğini Steven Spielberg'in üstlendiği, başrollerinde ise usta oyuncular Meryl Streep ve Tom Hanks'in olduğu senenin iddialı yapımlarından biri olan The Post listenin birinci sırasında yer aldı.



Listenin beşinci sırasında ise yönetmen Ceyda Torun'un ABD-Türkiye ortak yapımı belgeseli "Kedi" yer aldı. İstanbul sokaklarında hayatlarını idame ettiren kedileri odağına alan ve Amerika'da tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi olarak lanse edilen film, ülkemizde 9 Haziran 2017'de vizyona girmişti.



Ceyda Torun'un "Kedi" adlı belgeseli Time dergisinin 2017 yılının en iyi 10 filmi listesinde beşinci sırada yer aldı.Time yazarı Stephanie Zacharek, 2017'nin en iyi 10 filmini sıraladığı bir liste yayınladı. Zacharek, listedeki tüm filmlerin 2017'de kendisini etkilediğini ve düşündürdüğünü belirterek, tüm filmleri "kazanan" olarak niteledi.Yönetmenliğini Steven Spielberg'in üstlendiği, başrollerinde ise usta oyuncular Meryl Streep ve Tom Hanks'in olduğu senenin iddialı yapımlarından biri olan The Post listenin birinci sırasında yer aldı.Listenin beşinci sırasında ise yönetmen Ceyda Torun'un ABD-Türkiye ortak yapımı belgeseli "Kedi" yer aldı. İstanbul sokaklarında hayatlarını idame ettiren kedileri odağına alan ve Amerika'da tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi olarak lanse edilen film, ülkemizde 9 Haziran 2017'de vizyona girmişti.



Listenin tamamı şöyle:





1. The Post







Steven Spielberg ile usta oyuncular Meryl Streep ve Tom Hanks'i bir araya getiren The Post, Amerikan halkının Vietnam Savaşı'na bakış açısını önemli ölçüde etkileyen Pentagon belgelerinin ortaya çıkarılma sürecini ele alıyor.





2. Lady Bird (Uğur Böceği)







Greta Gerwig'in yönettiği, Saoirse Ronan'ın başrolünde yer aldığı Lady Bird, California'da yaşayan ergenlik çağındaki Christine ile annesi arasındaki çalkantılı ilişkiyi konu ediniyor.



Christine "Uğur Böceği" McPherson (Saoirse Ronan) son derece sevecen, dik kafalı ve iradeli annesi (Laurie Metcalf) gibi olmamak için mücadele etse de aynı onun gibidir. Uğur Böceği'nin annesi, babasının (Tracy Letts) işini kaybetmesinden sonra ailesini ayakta tutmak için yorulmak bilmeden çalışan bir hemşiredir. Sacramento, California'da 2002 yılında, hızla değişen Amerikan ekonomisinin ortasında geçen Uğur Böceği, bizi şekillendiren ilişkilere, bizi tanımlayan inançlara ve yuva adını verdiğimiz yerin benzersiz güzelliğine etkileyici bir bakış sunuyor.





3. The Lost City of Z (Kayıp Şehir Z)







David Grann'in aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan ve yaşanmış bir hikâyeyi konu edinen The Lost City of Z, Amazonlara seyahet eden Fawcett ailesinin yaşadıklarını anlatıyor.



1925 senesinde, Percy Fawcett Amazon ormanlarına giderek köklü bir uygarlık bulup tarihin en önemli keşfini yapmak ister. Avrupalılar dünyanın en büyük ormanı olan Amazon'da El Dorado adında bir krallık olduğuna ve sayısız gezginin bu krallığı bulmak amacıyla yola çıkıp öldüklerine inanırlar. Fawcett oğluyla bu krallığın varlığını kanıtlamak ister.



4. Personal Shopper (Hayalet Hikâyesi)



David Grann'in aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan ve yaşanmış bir hikâyeyi konu edinen The Lost City of Z, Amazonlara seyahet eden Fawcett ailesinin yaşadıklarını anlatıyor.1925 senesinde, Percy Fawcett Amazon ormanlarına giderek köklü bir uygarlık bulup tarihin en önemli keşfini yapmak ister. Avrupalılar dünyanın en büyük ormanı olan Amazon'da El Dorado adında bir krallık olduğuna ve sayısız gezginin bu krallığı bulmak amacıyla yola çıkıp öldüklerine inanırlar. Fawcett oğluyla bu krallığın varlığını kanıtlamak ister.



Kısa bir süre önce ikiz kardeşini kaybetmiş olan alışveriş danışmanı Maureen'in gizemli hikâyesini ele alan Personal Shopper'ın başrolünde, Kristen Stewart bulunuyor.



20'li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris'te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Kardeşinin hayaletinden...



5. Kedi



Kısa bir süre önce ikiz kardeşini kaybetmiş olan alışveriş danışmanı Maureen'in gizemli hikâyesini ele alan Personal Shopper'ın başrolünde, Kristen Stewart bulunuyor.20'li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris'te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna bir mesaj gelir. Kardeşinin hayaletinden...



Ceyda Torun'un yönetmenliğini üstlendiği belgesel Kedi, İstanbul sokaklarında hayatlarını idame ettiren kedileri odağına alıyor.



İstanbul'un sokaklarında her gün yüz binlerce kedi özgürce dolaşıyor. Binlerce senedir kediler insanların hayatlarına girip çıkarak, bu şehrin zengin yapısının önemli bir parçası haline geldi. Sahip tanımayan bu kediler İstanbul'da vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşıyor ve evlat edinmeye karar verdikleri insanların hayatına neşe ve bir amaç hissi getiriyor. İstanbul'da kediler insanlara birer ayna oluyor ve onlara, hayatlarını akla gelmeyecek şekillerde değerlendirme fırsatı sunuyor.



6. Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır)



Ceyda Torun'un yönetmenliğini üstlendiği belgesel Kedi, İstanbul sokaklarında hayatlarını idame ettiren kedileri odağına alıyor.İstanbul'un sokaklarında her gün yüz binlerce kedi özgürce dolaşıyor. Binlerce senedir kediler insanların hayatlarına girip çıkarak, bu şehrin zengin yapısının önemli bir parçası haline geldi. Sahip tanımayan bu kediler İstanbul'da vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşıyor ve evlat edinmeye karar verdikleri insanların hayatına neşe ve bir amaç hissi getiriyor. İstanbul'da kediler insanlara birer ayna oluyor ve onlara, hayatlarını akla gelmeyecek şekillerde değerlendirme fırsatı sunuyor.



1983 yılında Kuzey İtalya'da geçen hikaye, 17 yaşındaki Elio ile babasının asistanı Oliver arasında başlayan ilişkiye odaklanıyor.



7. Dunkirk





1983 yılında Kuzey İtalya'da geçen hikaye, 17 yaşındaki Elio ile babasının asistanı Oliver arasında başlayan ilişkiye odaklanıyor.



Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk, 1940'ta Dinamo Operasyonu sonucu, Alman ordusu tarafından Dunkerque kıyılarına sıkıştırılmış İngiliz ordusu ve müttefik askerlerinin mucizevi bir şekilde tahliye edilmesini anlatıyor.



"Dunkirk'' yüz binlerce İngiliz ve Müttefik askerlerinin, düşman kuvvetleri tarafından çevrilmesiyle başlıyor. Sahilde, denize arkaları dönük bir şekilde tuzağa düşürülen askerler, düşmanları tarafından etrafları kuşatılarak kurtulması imkânsız bir durumla yüzleşirler.





8. Faces Places







Belgesel türündeki yapım yönetmen Agnes Varda ve fotoğrafçı J.R.'ın Fransa kırsalına yaptıkları yolculuğu ve aralarındaki dostluğu anlatıyor.



9. Get Out (Kapan)



Belgesel türündeki yapım yönetmen Agnes Varda ve fotoğrafçı J.R.'ın Fransa kırsalına yaptıkları yolculuğu ve aralarındaki dostluğu anlatıyor.



Jordan Peele'in yazıp yönettiği Get Out, kız arkadaşı Rose'un ailesiyle tanışmaya giden Chris'in kendisini içerisinde bulduğu tekinsiz olayları anlatıyor.



Chris başlangıçta ailenin aşırı uyumlu davranışlarını kızlarının farklı ırktan biriyle olan ilişkisiyle başa çıkmak için endişeli çabalar olarak yorumlar. Ama hafta sonu ilerlerken giderek daha da rahatsız edici bir hal alan bir dizi olay, Chris'i aklının ucuna bile gelmeyecek bir gerçeğe götürür.



10. Girls Trip



Jordan Peele'in yazıp yönettiği Get Out, kız arkadaşı Rose'un ailesiyle tanışmaya giden Chris'in kendisini içerisinde bulduğu tekinsiz olayları anlatıyor.Chris başlangıçta ailenin aşırı uyumlu davranışlarını kızlarının farklı ırktan biriyle olan ilişkisiyle başa çıkmak için endişeli çabalar olarak yorumlar. Ama hafta sonu ilerlerken giderek daha da rahatsız edici bir hal alan bir dizi olay, Chris'i aklının ucuna bile gelmeyecek bir gerçeğe götürür.



Komedi türündeki yapım dört yakın arkadaşın bir festival için ziyaret ettikleri New Orleans'da başlarına gelen olaylara odaklanıyor.