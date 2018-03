Time'ın en iyiler listesinde bir Türk filmi

Listenin tamamı şöyle:







Steven Spielberg ile usta oyuncular Meryl Streep ve Tom Hanks'i bir araya getiren The Post, Amerikan halkının Vietnam Savaşı'na bakış açısını önemli ölçüde etkileyen Pentagon belgelerinin ortaya çıkarılma sürecini ele alıyor.



Greta Gerwig'in yönettiği, Saoirse Ronan'ın başrolünde yer aldığı Lady Bird, California'da yaşayan ergenlik çağındaki Christine ile annesi arasındaki çalkantılı ilişkiyi konu ediniyor.



Christine "Uğur Böceği" McPherson (Saoirse Ronan) son derece sevecen, dik kafalı ve iradeli annesi (Laurie Metcalf) gibi olmamak için mücadele etse de aynı onun gibidir. Uğur Böceği'nin annesi, babasının (Tracy Letts) işini kaybetmesinden sonra ailesini ayakta tutmak için yorulmak bilmeden çalışan bir hemşiredir. Sacramento, California'da 2002 yılında, hızla değişen Amerikan ekonomisinin ortasında geçen Uğur Böceği, bizi şekillendiren ilişkilere, bizi tanımlayan inançlara ve yuva adını verdiğimiz yerin benzersiz güzelliğine etkileyici bir bakış sunuyor.

3. The Lost City of Z (Kayıp Şehir Z)

David Grann'in aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan ve yaşanmış bir hikâyeyi konu edinen The Lost City of Z, Amazonlara seyahet eden Fawcett ailesinin yaşadıklarını anlatıyor.1925 senesinde, Percy Fawcett Amazon ormanlarına giderek köklü bir uygarlık bulup tarihin en önemli keşfini yapmak ister. Avrupalılar dünyanın en büyük ormanı olan Amazon'da El Dorado adında bir krallık olduğuna ve sayısız gezginin bu krallığı bulmak amacıyla yola çıkıp öldüklerine inanırlar. Fawcett oğluyla bu krallığın varlığını kanıtlamak ister.



6. Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır)



Ceyda Torun'un yönetmenliğini üstlendiği belgesel Kedi, İstanbul sokaklarında hayatlarını idame ettiren kedileri odağına alıyor.İstanbul'un sokaklarında her gün yüz binlerce kedi özgürce dolaşıyor. Binlerce senedir kediler insanların hayatlarına girip çıkarak, bu şehrin zengin yapısının önemli bir parçası haline geldi. Sahip tanımayan bu kediler İstanbul'da vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşıyor ve evlat edinmeye karar verdikleri insanların hayatına neşe ve bir amaç hissi getiriyor. İstanbul'da kediler insanlara birer ayna oluyor ve onlara, hayatlarını akla gelmeyecek şekillerde değerlendirme fırsatı sunuyor.