10 Ekim 2018 15:51 Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’la Unutulmaz bir aşk Müslüm Gürses’in çocukluğundan itibaren hayatını anlatan MÜSLÜM filminde izlemeye sayılı günler kaldı.

İkisi de farklı acılar çekmiş, farklı mutluluklar yaşamış, kariyerlerinin diplerini de zirvesini de görmüş ama birbirlerini bulduktan sonra hiç ayrılmayıp yıllarca aynı yastığa baş koymuş iki sanatçı Müslüm Gürses ve Muhterem Nur’un aşkı bu kez beyazperde de MÜSLÜM filmiyle izleyicilerle buluşuyor. Bu etkileyici aşkı, Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un yorumuyla izlemeye sayılı günler kaldı.

Yıllarca ekranlarda, gazetelerde usta sanatçı Müslüm Gürses’in ‘diğer yarım’ dediği Muhterem Nur’a sonsuz sevgisine şahit olduk. Bazen bir soruya cevap olarak, bazen söylediği bir şarkıyı ithaf ederek dile getirdi sevdasını. Bu büyük aşkın arka planını, bilinmeyen yönlerini ise Müslüm Gürses’in çocukluğundan itibaren hayatını anlatan MÜSLÜM filminde izlemeye sayılı günler kaldı.

Malatya turnesi sırasında karşılaştıkları andan itibaren birbirlerinden ayrılmayan, Gürses’in hayatının akışını değiştiren, hepimizin imrendiği bu çok özel sarsılmaz sevginin hikayesini Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi’nin senaryosundan bazen gülümseyerek bazen gözlerimiz dolarak izleyeceğiz.

Timuçin Esen’in uzun saatler süren özel makyaj ve Gürses’in giyim stilini yansıtan kostümlerle sanatçıya birebir benzediği filmde, Muhterem Nur’u usta aktris Zerrin Tekindor canlandırıyor. Fragmanda bile birbirleriyle uyumu dikkat çeken oyuncular, Can Ulkay ve Ketche’nin yönettiği, 26 Ekim’de vizyona girecek MÜSLÜM filminde sinemaseverlere büyülü bir aşk masalını anlatmaya hazırlanıyor.

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can, Güven Kıraç, Goncagül Sunar, Erkan Kolçak Köstendil, Altan Erkekli, Caner Kurtaran, Şahin Kendirci, Aleyna Özgeçen yer alıyor.