Titanic ile ilgili son noktayı koydu

Üzerinden tam 20 yıl geçti ama bu soru hala akılları karıştırıyor.

"Jack de o tahta parçasına çıkıp kurtulabilirdi, her ikisi için de yeterli yer vardı" yönündeki eleştiriler yıllardır filmin hayranları tarafından dile getiriliyor.Öyle ki filmin başrol oyuncularından Kate Winslet geçtiğimiz haftalarda bir itirafta bulunmuş ve "Ben de o kapının üzerinde ikisi için de yeterli yer olduğunu düşünüyorum. Jack de oraya sığabilirdi" diyerek bu iddiayı doğrulamıştı.Bu tartışmaya son noktayı filmin 63 yaşındaki yönetmeni James Cameron koydu. Vanity Fair dergisine açıklamada bulunan Cameron, Jack hayatta kalsaydı filmin sonunun anlamsızlaşacağını söyledi ve devam etti:"Film ölüm ve ayrılık hakkında. Jack ölmek zorundaydı. Yani ya o şekilde olacaktı, ya da bir duman bacası üstüne düşecekti, o ölecekti. Buna sanat denir, olaylar sanatsal sebeplerden dolayı gelişir fiziksel sebeplerden dolayı değil.""Cevap çok basit çünkü senaryonun 147'inci sayafasında Jack'in öldüğü yazıyor. Çok basit. (Tahta parçasının) Rose için yeterli büyüklükte olması ve Jack için olmaması sanatsal bir seçimdi."James Cameron, filmle ilgili devam eden bu tartışmaya şaşırdığını da şu sözlerle vurguladı: "Bence 20 yıl sonra bu tartışmayı yapıyor olmamız gerçekten çok saçma. Ama bu durum şunu gösteriyor, film Jack'i seyirciye sevdirmeyi başarmış ki onun ölmesini görmeyi istemiyorlar."James Cameron’ın yönettiği filmin çok konuşulan bu sahnesinde, Titanic batmış, Rose bir kapı parçasının üzerine çıkmış ve suyun içinde kalan Jack'in elini tutarak yardım gelmesini beklemeye başlamıştı.Ancak Rose, Jack’in soğuktan donarak öldüğünü fark etmiş ve elini bırakarak Jack’in okyanusta gözden kaybolmasını izlemişti.1997 yapımı Titanic, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil toplamda 10 dalda Oscar kazanmıştı.