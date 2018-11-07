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Sinema>  Sinema Haberleri
7 Kasım 2018 08:37

Titanic’te aslında o rol alacakmış...

Oscar ödüllü Matthew McConaughey geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kült film Titanic’in seçmelerine katıldığını itiraf etti.


Hollywood Reporter'ın'Ödül Sohbeti' programında konuşan Oscar ödüllü karizmatik aktör Matthew McConaughey, yıllar önce kült film Titanic’in seçmelerine katıldığını açıkladı. Texas'ta işçi sınıfı bir çiftin üç çocuğundan biri olan McConaughey, kariyerinin başında genelde romantik komedilerin yakışıklı erkek rolünde boy gösteriyordu. Üniversitedeyken oyunculuğa merak salan aktör, Richard Linklater'infilmiDazed ve Confused'la hayatının değiştiğini sözlerine ekledi.



Sinemada boy gösterdikten sonra peş peşe teklifler aldığını söyleyen aktör bir gün Titanic filminin Jack karakteri için deneme çekimine davet edildiğini ve koşarak oraya gittiğini anlattı. Kendisiyle birlite Leonardo Dicaprio’nun da A listesinde olduğunu söyleyen aktör, Kate Winslet ile birlikte deneme çekimi gerçekleştirmiş. Çekimler bittiğinde ise rolü aldığına çok emin bir şekilde stüdyodan çıktığını sözlerine ekledi. “Bu rolü ben istememiştim” diye Matthew McConaughey, 90’ların sonuna doğru bir diğer büyük prodüksiyonlu film olan L.A. Confidential’i de reddetmişti. Onun geri çevirdiği rol o dönem Guy Pearce’a gitmişti.



Yıllar sonra Dallas Buyer's Club filmindeki rolüyle Oscar ödülünü kucaklayan Matthew McConaughey’i, ödülü aldıktan sonra ilk tebrik eden ise Leonardo Dicaprio olmuştu. İkili The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filminde kısa da olsa karşılıklı olarak boy gösterdi.


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