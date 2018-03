Tom Cruise Jack Reacher'ın devam filminde

2012 yılında vizyona giren Jack Reacher'ın devam ikinci filmi çekiliyor. Hayranlarının "Jack Reacher 2" olarak adlandırdığı Jack Reacher: Never Go Back, kadrosunda Tom Cruise ile birlikte How I Met Your Mother'dan tanıdığımız Cobie Smulders'ı da barındırıyorum. Düşük bütçesine rağmen büyük bir popülerlik yakalayacağı şimdiden konuşulan ikinci filmden yayınlanan görseller, ilk Jack Reacher filmini aramayacağımızı ortaya koyuyor.





İlk Jack Reacher filminde Tom Cruise başrolü Rosamund Pike ile paylaşıyordu. Gone Girl'de Ben Affleck ile büyük bir çıkış yakaladıktan sonra popülerliğini koruyan Rosamund Pike yerine, devam filmide How I Met Your Mother'ın Robin'i Cobie Smulders tercih edilmiş. People dergisi, geçtiğimiz günlerde Jack Reacher: Never Go Back'ten birkaç görsel paylaşarak filmle ilgili şimdiye kadarki en kapsamlı bilgileri toparladı.





Filmin yönetmeni Edward Zwick "Fiziksel ve zihinsel olarak bir role Tom'dan daha iyi hazırlanmış bir oyuncu görmedim." diyerek Tom Cruise'un performansıyla ilgili ipuçları verdi. 53 yaşındaki aktör, filmde eski polis Jack Reacher'ı canlandırıyor. Cobie Smulders ise bir casus rolüyle karşımıza çıkıyor. Üstelik oldukça derin ilişkileri olaan bir casus.

Jack Reacher, New Orleans'ta çekildi. Tom Cruise'un performansıyla ilgili Zwick ayrıca "İşin büyük bir kısmını yapıp size neredeyse yapılacak hiçbir şey bırakmıyor." diyor. Edward Zwick, Kanlı Elmas gibi birçok aksiyon filmiyle birlikte Türkiye'de Aşk Sarhoşu ismiyle gösterime giren Love & Other Drugs gibi romantik komedilere de imza atmıştı.