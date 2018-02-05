Tom Cruise'lu Mission Impossible 6'dan fragman yayınlandı

1996 yılında yayınlanan ilk filminden beri büyük başarı yakalayan, Mission Impossible serisi, 6. filmiyle seyircisiyle buluşacak. Ethan Hunt karakterini bir kez daha canlandıran Tom Cruise‘un çekimler sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle prodüksiyonuna bir süre ara verilen Mission: Impossible – Fallout‘tan heyecan dolu bir fragman geldi.

Serinin 5. filmi Mission: Impossible – Rogue Nation’ın da yönetmenliğini üstlenmiş olan Christopher McQuarrie‘nin bir kez daha yönetmen koltuğunda yer alarak seride iki film yönetmiş tek isim unvanına kavuştuğu Mission: Impossible – Fallout’un senaryosu da yine McQuarrie’nin kendisine ait. Yönetmenle üçüncü kez bir araya gelecek Tom Cruise’un bir kez daha başrolde olduğu filmde oyuncuya Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Simon Pegg, Ving Rhames ve Alec Baldwin gibi isimler eşlik ediyor.

Mission: Impossible – Fallout, 27 Temmuz‘da vizyonda olacak.