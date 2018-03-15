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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Mart 2018 00:54

Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!

Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.


Tom Hanks’in İkinci Dünya Savaşı zamanlarında yaşayan Ernest Krause adındabir donanma komutanını canlandırdığı Greyhound’un çekimleri başladı bile.


Büyük Sır / Get Low filmiyle de tanıdığımız Aaron Schneider yönetmenliğindeki yapımın senaryosu ve yapımcılığı ise Tom Hanks’e ait. Çekimler hızlıca başladı ve çok değil, 27 Nisan gibi tamamlanması bekleniyor.

Greyhound filmde yer alan bir Amerika destroyerinin adı.

Dram türündeki filmde Elisabeth Shue, Rob Morgan ve Stephen Graham gibi isimler de kadroya eklendi.

C.S. Forester imzalı ‘The Good Shepherd’ adlı romandan uyarlanan filmde Kuzey Atlantik’i geçmeye çalışan savaş gemisinin hikayesi anlatılacak.

Filmin görüntü yönetmeni Shelly Johnson, daha önce Captain America: The First Avenger, Expendables 2, Jurassic Park 3 gibi filmlerde de kendini göstermişti. Sony Pictures çatısı altındaki filmin 2019’ başında gösterime girmesi bekleniyor.
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