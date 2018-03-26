26 Mart 2018 10:15 Tom Hardy, Al Capone oluyor! ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Josh Trank’in yapacağı ve Al Capone rolünü Tom Hardy'nin üstlendiği biyografik filmin adı Fonzo.

1920'lerden 50'lere kadar uzanan bir dönemde Amerika'nın en mafyatik isimlerinden biri olmayı başarmış olan Al Capone'nin hapis sonrası hayatına odaklanacak olan yapımdaLinda Cardellini,Matt Dillon,Kyle MacLachlan gibi isimler de Hardy'e eşlik edecek.

Tom Hardy'nin Al Capone'ye herhangi bir fiziksel benzerliği bulunmuyor. Bu da ünlü oyuncunun epey fiziksel değişimden geçeceğinin ve bizi şaşırtacağının habercisi gibi. Kendisi Bronson filmindeki değişimiyle bizi epey şaşırtmıştı. Warrior, The Dark Knight Rises gibi filmlerde canlandırdığı karakterlere de bakacak olursak, kilo alıp vermede de oldukça başarılı sevilen oyuncu.