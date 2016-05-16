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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Mayıs 2016 16:24

Tom Hiddleston yeni James Bond olabilir

James Bond için bahisler askıya alındı.

Tom Hiddleston'ınBBC'nin The Night Manager isimli mini dizisindeki düzgün ve hoş rolü boş ileBond olma şansı az olsa da bahisçiler aniden aktörü çok ciddiye almaya başladılar.

Bond yönetmeni Sam Mendes'in yanında görüldüğü idiaları üzerine oyuncunun üzerine oynanan bahisler çığ gibi arttı. Bahis sitesi sözcüsü Nicola McGeady bu konuda şunları söyledi:

"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz ve Tom Hiddleton üzerine son 24 saatte büyük bahis oynanması üzerine fişi çekmekten başka çaremiz yoktu."

Bu senenin başlarında Idris Elba ve Damian Lewis arasında bir bahis vardı ama hiçbiri Hiddleton'ın bahis performansına yaklaşamadı.

Bahis sistesi bahisleri askıya almadan önce Elba'nın bahisleri 9'a 1, Lewis'in 14'e 1, Aiden Turner'in 3'e 1 ve Tom Hardy'nin 4'e 1 seviyesindeydi.

Ancak bahis sisteminin içeriden sızan kesin bir bilgiyle bozulmaması önemli. Ladbrokes daha önce de daha Mad Max: Fury Road filmindeki rol için Tom Hardy ile görüşüldüğüne dair ortada bir gösterge dahi yokken Tom Hardy bahislerini askıya almıştı.

Eğer Hiddleston Bond rolü için seçilirse bu Bond geleneğinde bir ayrışma anlamına gelecek, çünkü seçilen aktörlerin görece az tanınıyor olması, dolayısıyla role beraberinde bir karakter getirmeden girmesi durumunu değiştirecek.

Daha Daniel Craig'in Bond franchise'ından ayrıldığı resmi olarak doğrulanmadan bahislerin açıldığını görmek de ilginç. Her ne kadar Spectre rolü ile 007 hizmetten sakin ve huzurlu bir hayat sürmek üzere ayrılmış olsa da ve Daniel Craig "bir daha Bond rolünde oynamaktansa bileklerini kesmeyi tercih edeceği" yönünde beyanatlar vermiş de olsa henüz resmi olarak açıklanan bir şey yok ve aktörün sözcüsü oyuncunun Bond'dan temelli olarak ayrılmadığı konusunda ısrarlı.

Hiddlestone bile öncesinde, Craig'in daha pek çok film çekeceğine inandığını söylemiş ve "Bildiğim kadarıyla James Bond o" ifadelerini kullanmıştı.

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