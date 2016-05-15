Trainspotting 2'den set fotoğrafları

Danny Boyle'un yönetmenliğinde İskoçya'da çekilen Trainspotting 2'nin set fotoğrafları yayınlandı. İlk filmdeki ekibi korumaya çalışan film, hayranlar tarafından merakla bekleniyor.







Trainspotting 2, Irvine Welsh tarafından yaratılan karakterler temel alarak çekildi. İlk filmin yönetmeni Danny Boyle bu yeni yapımd da yönetmenlik koltuğunda oturuyor.







Senarist John Hodge ve Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Ewen Bremner gibi isimleri tekrar bir araya getiren filmin bu nostaljik halini bile onu izlemeye değer kılıyor. Fakat film haliyle sadece eski hayran kitlesine hitap etmeyecektir.







Görünen o ki yeni Trainspotting sevdalıları çıkmaya başlayacak. Filmin 21. Yaş gününe denk gelecek şekilde 2017'de yayınlanması planlanıyor. Kült değeri kazanmış filmin hayranları bunca yıllık hasretten sonra sinema salonlarına akın edeceği muhakkaktır.





Film, aradan geçen 20 yıl içerinde karakterlerin başından geçenleri anlatıyor. Bu devam filmini beklerken yapılacak en iyi şey herhalde Trainspotting'i bir kere daha izlemek oluyor.







AHMET TOĞAÇ