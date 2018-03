Transformers 5'in ismi açıklandı

23 Haziran 2017'de seyirciyle buluşacak olan Transformers 5'in resmi ismini açıklandı. Filmin adı, "Transformers: The Last Knight" olacak.Ünlü seri, gişede gösterdiği başarıyla beraber pazarlama konusunda da oldukça başarılı oldu. Özellikle Transformers figürleri, her yaştan hayranın ilgisini çekti. Bu başarı, yeni bir Transformers filmini getirdi.







Transformers: The Last Knight'ın oyuncu kadrosunda son filmden hatırladığımız şekli ile karşımızda. Mark Wahlberg, Cade Yeagar rolüyle karşımızdayken Isabela Moner de Izeballa rolüyle filmin kadın başrolü konumunda. Jerrod Carmichael'ın ise filmde önemli bir rolü var ancak bu rolü şu an için bilmiyoruz.







Dünyanın çeşitli yerlerde yapılacak olan çekimler 6 Haziran'da Detroit'te başlayacak. Michael Bay film için yeniden yönetmen koltuğunda ve yazım ekibinde Iron Man'in senaristleri Art Marcum ve Matt Holloway ve Black Hawk Down'un senaristi Ken Nolan var.







Neredeyse her filmde senaryo ekibindeki ufak tefek değişimlere rağmen yürütücü yapımcı sıfatıyla da filme katkı veren Micheal Bay'ın konumu hep aynı kaldı. Yine de filme büyük katkılar veren Ehren Kruger, Alex Kurtzman gibi isimlerin yokluğu seyircileri biraz tedirgin ediyordur.







Transformers serisinin şu ana kadarki dünya çapındaki gişe hasılatı 3.7 milyar doları buldu. Ancak yapımcıların, 2019'da seyirciyle buluşacak olan Transformers 6'dan önce Seriye dair başka planları var. Bunlardan ilki, Bumblebee'nin bireysel hikayesinin anlatılacağı bir "spin-off" çekmekle başlıyor.







AHMET TOĞAÇ