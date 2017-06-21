Transformers Amerika'da görüntülendi!

Transformers 5: Son Şövalye'nin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Tüm dünyada büyük bir merakla beklenen filmin vizyona girmesinden hemen önce, internette yayılmaya başlayan gizemli bir görüntü büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Tartışmalı görüntü, sosyal medyada büyük bir hızla yayılmaya başladı. Araca ait başka görüntülerin de polis kayıtlarında bulunmaması, "Acaba Transformers serisinde anlatılan araçlar gerçek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Video, özellikle ABD'de güncelliğini koruyor.