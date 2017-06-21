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21 Haziran 2017 15:24

Transformers Amerika'da görüntülendi!

23 Haziran'da vizyona girecek olan Transformers 5: Son Şövalye filminden hemen önce Amerika'da çekildiği iddia edilen bu görüntüler çok tartışıldı.

Transformers 5: Son Şövalye'nin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Tüm dünyada büyük bir merakla beklenen filmin vizyona girmesinden hemen önce, internette yayılmaya başlayan gizemli bir görüntü büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Görüntülerde, polisin takibine takılan bir araç önce hız sınırın üstünde giderken daha sonra yavaşlamaya başlıyor ve takla atarak kadrajdan çıkıyor. Bu taklasıyla aracın, bir Transformer'a dönüştüğü iddia ediliyor.










Tartışmalı görüntü, sosyal medyada büyük bir hızla yayılmaya başladı. Araca ait başka görüntülerin de polis kayıtlarında bulunmaması, "Acaba Transformers serisinde anlatılan araçlar gerçek mi?" sorusunu akıllara getirdi. Video, özellikle ABD'de güncelliğini koruyor.






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