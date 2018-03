True Detective bitiyor mu?

Birçok izleyici ve eleştirmen için True Detective'in ikinci sezonu hayal kırıklığıydı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Nic Pizzolatto ile yönetmeni Cary Fukunaga, ilk sezon sonucunda oluşturdukları yüksek beklentileri karşılayamadılar.







İkinci sezon ilk sezona göre daha fazla izleyiciyle başladı ama dizi devam ettikçe izleyici sayısı git gide düşüşe geçti. İkinci sezon finali ise birinci sezonun finaline göre daha az izlenmişti. Hal böyle olunca da yapımcılar dizinin devamı ile ilgili bir karar almak zorunda kaldı.







Yeni alınan duyumlara göre True Detective'nin 3. sezonu, oluşan bu sorunlardan dolayı çekilmeyebilir. Her ne kadar birçok izleyici ikinci sezonda moral bozukluğu yaşamış olsa da True Detective'nin çekilmeyecek olması başarız bir True Detective izlemekten daha kötüdür.







Amerika'nın önde gelen paralı kanallarından HBO, Kasımda, Nic Pizzolatto ile 2018'de biten bir sözleşme imzalamıştı. Bu sözleşme True Detective dahil olmak üzere belirli projeleri içeriyordu. Ancak True Detective'in dönüşü hala muammaydı.







Game of Thrones'ten True Blood'a, Sex and The City'den Oz'a birçok büyük dizinin yayınlanmış olduğu kanalın yapımlarından sorumlu Casey Bloys, True Detective'in kaderinin kendi ellerinde olduğundan bahsetti. Bazı kaynaklar senarist Pizzolatto ile Bloys'un True Detective'e yeni bir sezon çekmek yerine başka bir proje üzerine çalışabileceğini söylüyor.







İkinci sezon duyurulduğunda Pizzolatto bu yapım için üç yıl çalışmayı düşündüğünü söylemişti. Sektörün zaten yorucu olduğunu her bölümü yazmasının ve her sezon yeni bir ekibe geçmenin çok zor olduğundan bahsederken üçüncü sezonun bitimiyle standart bir yapımda rutin bir set ve ekiple çalışmak istediğinden de bahsetmişti. Ancak beklentileri karşılayamayan ikinci sezon yüzünden bu kararını, üçüncü sezona başlamamak olarak düzenleyebilir.







AHMET TOĞAÇ