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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Kasım 2017 09:10

Tuba ile Angelina'nın Los Angeles buluşması

Angelina Jolie ile Tuba Büyüküstün, Los Angeles'da bir araya geldi.

Tuba Büyüküstün, Uluslararası Asya Film Festivali için gittiği Los Angeles’ta dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi.



Geçtiğimiz hafta ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali’nde jüri üyesi olarak yer alan Tuba Büyüküstün, orada Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile de bir araya geldi. İki ünlü isim, Jolie’nin yönetmenliğini yaptığı “Önce Babamı Öldürdüler” (First They Killed My Father) adlı filmin festival gösterimi sonrasında düzenlenen kokteylde buluştu.



UNICEF’in iyi niyet elçisi olan Tuba Büyüküstün ile BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie, sosyal sorumluluk projeleri ve sinema hakkında sohbet etti. Büyüküstün ve Jolie, özellikle mülteci çocuklar için yaptıkları çalışmalarla tanınıyor.

Geçtiğimiz yıllarda her iki sanatçı da tüm dünyanın dikkatini mülteci çocukların durumuna çekmek için hem Türkiye’deki hem de Ürdün’deki kampları ziyaret etmişti.
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