Tuğba Özay beyazperdeye geri dönüyor

Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın başrollerini paylaştığı romantik türdeki Elim Sende filminde Tuğba Özay da yer alıyor. Şubat ayında vizyona girecek filmin senarist ve yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay’ın yanı sıra Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Seda Aktuğlu,Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Gizem Nur Doğa, Zeynep Tuggen Kuloğlu, Erkan Çelik gibi isimler ve usta oyuncu Eşref Kolçak bulunuyor.

Özay’ın son filmi ‘Elim Sende’ filminin konusu ise “Birbirlerini ilk gördüklerinde aşık olan Bulut ve Mavi’nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu hikâyesi. Ama ikiside birbirinin aşından habersiz. Peki Bulut geri geldiğinde Mavi’yi ne halde bulacaktı?”