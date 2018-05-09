9 Mayıs 2018 10:59 Tüm zamanların en çok izlenen Marvel filmi! Avengers: Infinity War, hem dünya genelinde, hem Box Office Türkiye'de gişe hakimiyetini sürdürüyor.





Box Office Türkiye verilerine göre, vizyondaki ikinci hafta sonunda 257.987 seyirci tarafından izlenen Avengers:Infinity War, 10 günde toplamda 1.382.629 seyirci sayısına ulaşarak şimdiden tüm zamanların en çok izlenen Marvel filmi oldu.

Geçen hafta sonunun ikinci sırasında ise vizyonun yerli yapımlarından 4N1K 2 yer aldı. 4N1K'nın devam filmi açılışını 89.560 seyirciyle gerçekleştirdi. Gösterimdeki10. haftasonunu geride bırakan Ailecek Şaşkınız, 46.584 seyirciyle listenin üçüncü sırasında yer alırken, Cici Babam 43.004 seyirciyle dördüncü sıraya yerleşti.

Infinity War'un açık ara liderliğiyle geçilen hafta sonunun Box Office ABD ikincisi ise Overboard oldu. Anna Faris'in başrolünde yer aldığı film, açılış hafta sonunda $14,75 milyon hasılat toplamayı başardı.Sessiz Bir Yer (A Quiet Place), $7,6 milyonla ABD listesinin üçüncü sırasında yer alırken, Amy Schumer'lı komedi I Feel Pretty ise $4,9 milyonla dördüncü oldu. Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı Rampage ise dördüncü hafta sonunda $4,6 milyonla listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.