Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü ile karşınızda.

Türk Film Haftalarında, Amman, Beyrut, Budapeşte, Bükreş, Kazan, Londra, Rabat, Tahran, Viyana, Varşova, Zagreb'te, Balık, Bana Masal Anlatma, Korkuyorum Anne, Mavi Bisiklet gibi Türk sinemasının önemli yapımları sergilenecek.

Hafta boyunca gösterilecek tüm filmler ücretsiz olarak gösterilecek.

Yunus Emre Enstitüsünün projesi kapsamındaTürk Film Haftaları gerçekleşecek. 11 ayrı ülkede kültürümüzü tanıtıcı etkisi bulunan sinema filmleri, Uluslararası Film Festivallerinden ödüllerle dönen 'Ayla' filminin gösterimiyle 23 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde başladı. Projede gösterimlerin yanı sıra oyuncularla söyleşiler ve çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek.

23 Mayıs 2018 22:07 Türk Film Haftaları Ayla ile Zagreb'te başlıyor Yunus Emre Enstitüsü yeni bir projeye imza attı.

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