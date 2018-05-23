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23 Mayıs 2018 22:07

Türk Film Haftaları Ayla ile Zagreb'te başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü yeni bir projeye imza attı.



Yunus Emre Enstitüsünün projesi kapsamındaTürk Film Haftaları gerçekleşecek. 11 ayrı ülkede kültürümüzü tanıtıcı etkisi bulunan sinema filmleri, Uluslararası Film Festivallerinden ödüllerle dönen 'Ayla' filminin gösterimiyle 23 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde başladı. Projede gösterimlerin yanı sıra oyuncularla söyleşiler ve çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek.


Hafta boyunca gösterilecek tüm filmler ücretsiz olarak gösterilecek.

Türk Film Haftalarında, Amman, Beyrut, Budapeşte, Bükreş, Kazan, Londra, Rabat, Tahran, Viyana, Varşova, Zagreb'te, Balık, Bana Masal Anlatma, Korkuyorum Anne, Mavi Bisiklet gibi Türk sinemasının önemli yapımları sergilenecek.

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    Ayla
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