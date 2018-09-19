19 Eylül 2018 13:30 Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar Eminiz ki bu filmleri birden fazla kere izlemişsinizdir. O dönemdeki ekonomik koşullar nedeniyle yaşanan hataların da kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Ama tüm o hatalara rağmen hepsini izlemeye devam ediyoruz... İşte eski Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar.

1 – Postacı

Memduh Ün imzalı, 1984 yapımı 'Postacı' filminde, postacı Adem rolündeki usta oyuncu Kemal Sunal bakkala girdiğinde kapalı olan bisküvi kutuları kamera açısı değişikliği sonrası birden açık oluyor. Postacı Adem'in yemesi için açılan kutu, sahne başında kapalı olarak konulmuş.

2 – Postacı

Yine Postacı filminde, Postacı Adem'in sevgilisi Sevtap'ın Adem'in evine kaçması sonrası ailesinin polis eşliğinde evi basması sahnesinde gece gündüz zamanlama hatası kameraya yansıyor. Evin içinde camlardan dışarısı aydınlık görünürken, dış çekimde gece (sabah karşı) olarak görünüyor.

3 - Umudumuz Şaban

1979 yapımı 'Umudumuz Şaban' filminde kahvehanede çalışan Ringo Şaban müşteriye ayran gönderirken patronun yüzüne ayran fırlatır. Patronun yüzüne gelmesi gereken ayran, bir set çalışanı tarafından yakından dökülür. Set çalışanının eli kameraya yansıyor. O çekim hatası kameraya böyle yansımış.

4 – Umudumuz Şaban

'Umudumuz Şaban' filminde Mardinli Arif'in yere gelişi güzel attığı tabancalar, diğer sahnede Ringo Şaban'ın alması için yerde düzgün bir şekilde hazırlanmış.

5 - Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri

Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı 1971 yapımı 'Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri' filminin bir sahnesinde arka planda bir araç kadraja giriyor.

6 - Hababam Sınıfı Tatilde

"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde keşfedilen detay uzun süre konuşuldu. Filmin bu sahnesinde tahtanın sağ üst köşesinde tarih ve saat yazıyor ama... Araya giren sahne sonrasında... Tahtadaki yazıların silinmiş olduğu gözlerden kaçmıyor.

7 - Ateş Böceği

1975 yapımı 'Ateş Böceği' filminde sahneler arasında Necla Nazır'ın gömleğinin değiştiği görülüyor. İzmir'de çekilen filmdeki bu görüntüler sahneler arasında devamlılık hatası olarak nitelendiriliyor. Necla Nazır'ın üzerindeki beyaz renkli gömlek, Tarık Akan'ın kovalama sahnesi sonrasında mavi renkli olarak görülüyor.