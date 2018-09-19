Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
19 Eylül 2018 13:30

Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar

Eminiz ki bu filmleri birden fazla kere izlemişsinizdir. O dönemdeki ekonomik koşullar nedeniyle yaşanan hataların da kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Ama tüm o hatalara rağmen hepsini izlemeye devam ediyoruz... İşte eski Türk filmlerinde gözden kaçan hatalar.


1 – Postacı


Memduh Ün imzalı, 1984 yapımı 'Postacı' filminde, postacı Adem rolündeki usta oyuncu Kemal Sunal bakkala girdiğinde kapalı olan bisküvi kutuları kamera açısı değişikliği sonrası birden açık oluyor. Postacı Adem'in yemesi için açılan kutu, sahne başında kapalı olarak konulmuş.





2 – Postacı


Yine Postacı filminde, Postacı Adem'in sevgilisi Sevtap'ın Adem'in evine kaçması sonrası ailesinin polis eşliğinde evi basması sahnesinde gece gündüz zamanlama hatası kameraya yansıyor. Evin içinde camlardan dışarısı aydınlık görünürken, dış çekimde gece (sabah karşı) olarak görünüyor.




3 - Umudumuz Şaban


1979 yapımı 'Umudumuz Şaban' filminde kahvehanede çalışan Ringo Şaban müşteriye ayran gönderirken patronun yüzüne ayran fırlatır. Patronun yüzüne gelmesi gereken ayran, bir set çalışanı tarafından yakından dökülür. Set çalışanının eli kameraya yansıyor. O çekim hatası kameraya böyle yansımış.






4 – Umudumuz Şaban


'Umudumuz Şaban' filminde Mardinli Arif'in yere gelişi güzel attığı tabancalar, diğer sahnede Ringo Şaban'ın alması için yerde düzgün bir şekilde hazırlanmış.





5 - Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri


Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı 1971 yapımı 'Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri' filminin bir sahnesinde arka planda bir araç kadraja giriyor.



6 - Hababam Sınıfı Tatilde


"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde keşfedilen detay uzun süre konuşuldu. Filmin bu sahnesinde tahtanın sağ üst köşesinde tarih ve saat yazıyor ama... Araya giren sahne sonrasında... Tahtadaki yazıların silinmiş olduğu gözlerden kaçmıyor.




7 - Ateş Böceği


1975 yapımı 'Ateş Böceği' filminde sahneler arasında Necla Nazır'ın gömleğinin değiştiği görülüyor. İzmir'de çekilen filmdeki bu görüntüler sahneler arasında devamlılık hatası olarak nitelendiriliyor. Necla Nazır'ın üzerindeki beyaz renkli gömlek, Tarık Akan'ın kovalama sahnesi sonrasında mavi renkli olarak görülüyor.




Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir