Türk filmlerinin çekildiği yerler

Sinemanın icadı ile çekilen filmler ilk önce sokaklarda çekilmeye başlamıştı. Daha sonra sinemacıların mekanları kontrol etme isteği onları senelerce stüdyolara kapattı. Olmayan mekanların bize var olduğuna inandırdılar. Ancak bu listede böyle filmlere yer yok. Gerçek mekanda gerçekleştirilmiş Türk filmleri ile karşınızdayız. Evet bu filmlerin içinde de bazı sahnlerini stüdyoya taşıyan yapımlar da var ama konumuz bu değil. Konumuz, filmlerde gördüğümüzün bu mekanların gerçekte nereler olduğu ya da kısaca "Bu Türk filmleri nerede çekildi?"





Bir Zamanlar Anadolu'da (2011) -Kırıkkale-Keskin

Filmde muhtar rolünde gördüğümüz Ercan Kesal'ın, aslında tıp fakültesini bitirip şark görevinde çıktığı bir yolcuğun hikayesini anlatı Bir Zamanlar Anadolu'da. Filmden seneler seneler önce, 1984'te genç doktor Ercan Kesal Kırıkkale-Keskin'e çalışmaya gider. '85 yılında da malum cinayet olur. O sırada sürekli günlük tutmaktadır. Takvimler 26 Mayıs 2009'u gösterdiğinde ise "Bir Zamanlar Anadolu'da" filminin hikayesi aklına düşmüştür. Bunların hepsini eski notlarından ve günlüklerin oluşturduğu "Evvel Zaman" kitabında yazmıştır. Yazar kafasında filmi, ilk olarak Kırıkkale'de çekilecek diye hayal etmişti. Ancak Ceylan çifti ile görüştükten sonra Nevşehire uzanan bir mekan araştırması başladı. Sonra yine Kırıkkalede son karar verildi.





Kış Uykusu (2013) - Nevşehir-Ürgüp

Nuri Bilge Ceylan'ın bir başka filmi olan Kış Uykusu, muhtemelen Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" gezintilerinde aklına düşmüştü. Hatta bir önceki filmini de burada çekmeyi planlıyordu. Gece sahnelerinde etraf karanlık olduğu için peribacaları görünmeyecek, daha sonra sabah gün aydınlanınca Ürgüp'ün manzarası karakterlerin arkasında belirecekti. Bu da yönetmenin kafasında bir biçimde anlam taşıyan görüntü olarak seyirciye takdim edilecekti ancak kısmet olmadı. Ürgüp'ün görüntüleri Kış Uykusu'nda kullanıldı ve yönetmen yine mekanı filmin içinde etkili bir biçimde dahil etti. Cannes Film Festivali'nde aldığı Altın Palmiye de herhalde bunun küçük bir göstergesidir.





Okul (2004) - İstanbul(Vefa ve Kabataş Liseleri)

1999'dan beri TV'de belli başlı yapımlar çekmil Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin ilk sinema deneyimleri olan okul, aynı zamanda son dönemlerdeki korku furyasını başlatan filmlerden birisi. Korkunun yanında belli başlı komedi öğeleri olsa da filme bir gençlik korkusu diyebiliriz. Zaten filmin lisede geçmesi de herhalde ciddi bir biçimde bunu kanıtlıyordur. Gelelim şimdi çekimlerin olduğu "lise"ye. Olayların her ne kadar tek bir lisede geçtiği sanılsa da gerçek öyle değildir. Çünkü film, dışarıdan görünen güzel profili ile Kabataş Lisesi'inde çekilse de bazı kısımları Vefa Lisesi'nde çekilmiştir.





Karadedeler Olayı (2011) - Kırklareli - Lüleburgaz- Davutlu / Düğüncübaşı

Film, Amerikan sinemasında defalarca yapılan bir biçimi ile "amatör kamera gerçekliğini" bir korku öğesi olarak kullanır. Önceden belli çekimlerin olduğu ve "belgeselcilerin" bu çekimleri derleyip canlandırdığı filmlere Found-Footage ya da buluntu film diyoruz. Artık beyazperdemizde çok örneklerine rastladığımız bu buluntu filmlerden biri de "Karadedeler Olayı"dır. Tabi böyle filmlerin ilk örneklerinde olduğu gibi yapımcılar bunun "gerçek" olduğunu iddia ediyorlar. "K... ilinin L... ilçesinin D... köyü" olarak verilen mekan bilgisi de fazlası ile spesifiktir. Çünkü adresi uyan iki yer vardır. Kırklareli- Lüleburgaz- Davutlu / Düğüncübaşı. Bu iki köyden birinde çekimler gerçekleştirildi ve Karadedeler "gerçekten" orada yaşandı. Kim bilir, onların yalan söylediğini iddia edecek olan var mı?





Vizontele (2001 ) - Van-Gevaş

Dönemin gişe rekortmeni Vizontele... Yılmaz Erdoğan ilk olarak senaryoyu yazarken aklında Hakkari, yani kendi memleketi vardı. Ancak birkaç sebepten dolayı Yılmaz Erdoğan ve öteki yapımcı Ömer Faruk Sorak, çekimlerin Van'ın Gevaş ilçesinde yapmayı uygun gördü. Ancak filmde senaryoya uygun olarak bulundukları yer Hakkari olarak seyirciye lanse edildi. Yine de dikkatli izleyicilerin gözünden 65 nolu Van plakaları kaçmadı.





Balık (2014) - Bursa-Gölyazı

Balık, adından da anlaşılacağı üzere balıkçı bir babanın başından geçenleri anlatıyor. Filmin çekimleri Bursa'nın Gölyazı köyünde yapıldı. Türk Sineması ile ilgilenenlerin yakında tanıdığı bir isim olan Derviş Zaim Türkiye'nin ve doğduğu Kıbrıs'ın birçok farklı yerinde filmlerini çekti. Birçok filminde de mekanı etkin bir biçimde kullanan sinemacı olarak Zaim'in bu filmini listeye eklememizdeki sebep, yönetmenin beyazperde ile buluşan son filmi olmasının yanında işlediği doğa-insan ilişkisinden kaynaklanıyor. Hatta bu konuyu daha da iyi bir biçimde anlatmak için sözü, yönetmene vermenin uygun olacağını düşünüyoruz:"Balık, doğa ile arasına eski zamanlarla kıyaslandığı zaman daha fazla mesafe koyduğuna inandığım insanoğluna, doğaya karşı işlediği kabahati, mütevazi bir anımsatma girişimi olarak nitelenebilir."





Akrebin Yolculuğu (1997 ) - Bolu-Göynük

Ömer Kavur'un, bir saat ustasının hikayesini anlattığı film, Bolu'nun Göynük köyünde çekildi. Filmdeki senelerdir arızalı olan saat kulesini yeniden tamir etmeye çağırılan saat ustasının köyde yaşadıkları, belki de o zamana kadarki Türk sineması içinde gerçek-üstü öğeler içeren en iyi filmlerden de biri olmuştur.





Kosmos (2009) - Kars

Şimdi de sırada bir başka gerçek-üstü olayların döndüğü film var, Kosmos. Meczup bir adamın sınır köyünde yaşadıklarını anlatan filmin çekimleri Kars'ta gerçekleştirilmiştir. Sadece Türk Sineması içinde değil Dünya Sinema tarihinde de eşine kolay kolay rastlanmayacak bu filmin çekimleri de bir o kadar nev-i şahsına münhasırdır. Her sinemacının harcı değildir kışın ortasında Kars'ın soğuğu ile mücadele ederken böyle bir filmi meydana getirmek.





Sivas (2014) - Yozgat

Sivas isimli filmin Sivas'ta çekilmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ancak film Sivas'ta geçmiyor. Çekimleri Yozgat'ta yapılan filmin adı, Sivas ismindeki bir kangala dayanıyor. Köpeklerin dövüştürüldüğü bir meydanda neredeyse ölüm terk edilen "Sivas" bir çocuk tarafından büyütülüp tekrardan dövüşlere hazırlanıyor. Tabi küçük çocuğumuzun yegane amacı bu değildi. Onun, köpeğe hayat veren azmini gören ve köpeğin gücünü gören aile bu kararı vermişti. Oscar'ın Yabancı Dalda En İyi Film Dalı'nda yarışmasına ramak kalan film son anda elenmişti. Fakat bir Anadolu, bir Yozgat hikayesi olan filmde şu replik herhalde izleyenlerin hafızasında kalmıştır, "66 plaka araç, anca nereden gelir nereye gider?"





Mustang (2015) - Kastamonu-İnebolu

Oscar'dan bahsetmişken Türk-Fransız ortak yapımı bu filmi de liste dışı bırakmayalım dedik. Ne de olsa Sivas ile aynı dönem yarışmışlardı ancak farklı ülkerlerde. Aslında filmin yönetmeni Deniz Gamze Ergüven'in ilk tercihi Türkiye idi. Fakat Türk yetkililer aday olarak Mustang'i değil Sivas'ı seçmişlerdi. Oscar'lı yetkililer ise onlarla aynı görüşte değildi. Çünkü Mustang adaylık koltuğunda otururken Sivas, "yurda dönmüştü." Filme dönecek olursak seyircilerin aklındaki bir soru da "Burası neresi?" Çünkü filmdeki kızlar minibüs ile Trabzon maçına gidiyorlardı ancak maç Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanıyordu. Bazı kişilerin aklına buna takılmış olabilir, biz söyleyelim. Filmin çekimleri Kastamonu-İnebolu'da gerçekleşti. Maç mevzusuna gelince nerede oynandığı önemli değil, maç maçtır işte öyle değil mi?







AHMET TOĞAÇ