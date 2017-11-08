Türk halkı Ayla’ya sahip çıktı





Üstelik 2 Kasım Perşembe günü, Türkiye sinema tarihinde son 16 yılın en yüksek gişesini yaparak istatistiklere adını yazdırdı.





Türkiye’nin Oscar adayı Ayla, gişede tüm rakiplerini geride bırakarak ilk 10 günde 1 milyon izleyici sayısını aştı ve iki hafta üst üste gişenin lideri oldu.Üstelik 2 Kasım Perşembe günü, Türkiye sinema tarihinde son 16 yılın en yüksek gişesini yaparak istatistiklere adını yazdırdı.



Film, ailesi öldürülmüş Kore’li minik bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan, savaş bitip de Türkiye’ye dönünce Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamayan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hayatını anlatıyor.



Film, ailesi öldürülmüş Kore’li minik bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan, savaş bitip de Türkiye’ye dönünce Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamayan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hayatını anlatıyor.



Ayla, vizyona girdiği ilk 10 günde 1 milyon kişi tarafından izlendi. Ayrıca, son 16 yılın en yüksek Perşembe günü gişesine ulaşan Ayla’yı o gün, ülke genelinde 87 bin 365 kişi izledi.



Ayla, vizyona girdiği ilk 10 günde 1 milyon kişi tarafından izlendi. Ayrıca, son 16 yılın en yüksek Perşembe günü gişesine ulaşan Ayla’yı o gün, ülke genelinde 87 bin 365 kişi izledi.



Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği Ayla, aynı zamanda Türkiye’nin Oscar adayı.



