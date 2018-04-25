Türk sinemasına yurtdışı ödülleri

Geçtiğimiz yaz Locarno Film Festivali'nden iki ödülle dönenGürcan Keltek imzalı "Meteorlar",Buenos Aires International Festival of Independent Cinema (BAFICI) İnsan Hakları Kategorisi'nde "En İyi Film" ödülünü kazandı. Hollanda ve Türkiye ortak yapımı belgesel/kurmaca karışımı film, insanların, mekânların hafızasına odaklanıyor.

Festivalden ödüllerle dönen bir diğer Türk filmi, sevilen oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in yazıp yönettiği "Suma" oldu. "Suma", "Su", "Anason" ve "Şeker" isminde 4 kısa filmlik bir projenin ilki olan ve geçimlerini çöp toplayarak sağlayarak bir kadın ve bir erkeğin yaşamda verdikleri mücadeleyi anlatan film, Moskova Indie Film Festivali'nde 7 ödül birden kazandı. Filmin senaristi ve yönetmeni Erkan Kolçak Köstendil' "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerine layık görülürken, İrem Sultan Cengiz "En İyi Kadın", Zeynel Akbaş "En İyi Yardımcı Erkek", Esma Sultan "En İyi Yardımcı Kadın" ve Taylan Erdağ ise "En İyi Müzik" ödüllerine layık görüldüler. Hepsini kutluyoruz.