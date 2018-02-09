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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Şubat 2018 13:54

Türk sinemasında 5 milyonu aşan ilk kadın!

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve rol aldığı Aile Arasında, 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi

Geçtiğimiz Aralık ayında vizyona giren ve Engin Günaydın ile Demet Evgar’ın başrollerini üstlendiği Aile Arasında’ya ilgi bitmiyor. Film, Box Office’in verilerine göre 5 milyonu aşkın kişi tarafından sinemada izlendi.

Filmin senaryosunu kaleme alan Gülse Birsel, böylece bir ilke imza atmış oldu. Birsel, sinemada 5 milyon izleyici sınırını aşan ilk kadın oldu.
Cem Yılmaz’ın son filmi Arif v 216 ise şimdiye kadar 4 milyon 700 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Arif v 216’nın da 5 milyon sınırını aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve Türkiye’nin Oscar aday adayı olan Ayla da 5 milyon 500 bini aşkın kişi tarafından izlendi.
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