Türk sinemasından rekor

Geçen yıl vizyona giren filmlerde gişe hasılatının 56,5’ini yerli filmler oluştururken, Türk sineması bu alanda Avrupa’da yine rekor kırdı. Bu oran, 2016 yüzde 53,4 civarındaydı. Geçen yıl yerli film izlenme oranında Avrupa’da Türk sinemasını yüzde 37,4 oranı ile Fransa ve İngiltere izledi. Finlandiya ise yüzde 27 ile bu klasmanda 3. sırada yer aldı.

Türkiye’de, 2016 yılında 58,3 milyon olan gişe rakamı, 2017’de yüzde 22.1 artarak 71.2 milyona ulaştı.

Merkezi Strasbourg’da bulunan Avrupa Sinema Gözlemevi’ne göre geçen yıl, AB ülkelerinde gişe rakamları bir önceki yıla oranla yüzde 0,7 düşerek 985 milyona indi.

Rusya'da 200 milyon izleyici

AB’nin 28 üyesi ile birlikte Türkiye’nin aralarında bulunduğu 10 ülke de hesaba katıldığında ise gişe rakamı geçen yıl 1 milyar 29 milyona ulaştı. AB ülkeleri içinde 2017'de bir önceki yıla oranla İtalya 14,7 milyon Fransa 3,8 milyon daha az gişe yaparken, İngiltere bir önceki yıla oranla 2,4 milyon, Almanya ise 1,2 milyon daha fazla gişe yaptı.

AB dışında sinemada gişe rekorunu bir önceki yıla oranla yüzde 9.7 artışla 213 milyon izleyiciye ulaşan Rusya sineması yaptı. AB’de geçen yıl en fazla gişeyi, Hoolywood sinemasının büyük bütçeli filmleri “Star Wars: The Last of the Jedi” , “Beauty and the Beast” ve “Despicable Me 3” yaptı.