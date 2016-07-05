Türk Sinemasının en kötüleri

Geçenlerde Imdb'ye göre Türk yapımlar arasında üyeler tarafından en çok puanı alan filmleri sizin için sıralamıştık. Ertem Eğilmez'in liderliğinde geçirdiğimiz listeyi hatırlayacak olursanız 4 Hababam Sınıfı da en yüksek puanlarla listeye "çökmüştü". Madem en iyilerimizi sıraladık şimdi de sinemamızın en kötülerini derleyelim dedik. Tabi yine Imdb'deki puanlamalara göre. Ayrıca geçen listemiyi hazırlarken de 3-5 oy alan filmleri tahmin edeceğiniz üzere liste dışı bıraktık.





Mühürlü Köşk (2011) - Puan: 1.1

Evet ne yazık ki filmin puanı içler acısı. Ancak filmin de çok parlak olduğunu zaten iddia edemeyeceğiz. Profesyonel çekimlerin kıyısından geçememesi de cabası. Korku filmlerinin şu sıralarda popüler olması, her zaman başarılı işler çıkacağı anlamına gelmez. Tabi ki de yapılan korku filmlerine "başarılı" demek tartışmalıdır ancak kendince bir kitlesi vardır. Kötü bir gişe macerası geçirenlerin bile 300.000'i bulan seyirci sayısına rağmen Mühürlü Köşk 30.000'i bile bulamadı. Belki de filme gidenlerin bir kısmı "Frame Türkiye" isimli TV programında izledikleri Özlem Yücel'i bir de beyazperdede görmek istemiş olabilir.





Süper Ajan K9 (2008) - Puan: 1.5

Tehlike hiç bu kadar komik olmamıştı başlığı ile piyasaya sürülen film, ne yazık ki dediği kadar komik olamadı. Dönemim "komik" yüzlerini toplayıp bir komedi-aksiyon harikası üretmek isteyen film Imdb puanlarında olduğu kadar gişede de çöktü. 199 kopya ile girdiği dağıtım-gösterim macerasında on haftada yalnız 190.000 seyirciyi salonlara çekebildi. Bu da filmin yaklaşık bir milyon dolarlık zarar etmesine sebep oldu. Daha sonra yapımcı, Abimm filmini yapıp çıkışa geçmeye çalışırken yönetmen, Ali Kundilli ve Şevket Yerimdar gibi komediler çekmeye çalıştı. tabi onlar da kötü komedi filmleri listelerine girecek cinsten yapımlardı.





Kod Adı K.O.Z (2015) - Puan: 1.6

Listemiz, bir şampiyona ev sahipliği yapıyor. Imbd, Top 250 listesinin tersi olarak Bottom 100 diye en kötü filmlerin de bir listesini yayınlamıştı. İşte Kod Adı K.O.Z da bu listenin birincisi. Madem bu film dünyanın en kötüsü, nasıl oluyor da bu listenin 3.sü diyorsanız hemen açıklayalım. Bottom 100'e girebilmek için kötü puan almasının yanında ciddi bir kitle tarafından da oylanmak gerekiyor. Yukarıdaki filmler o kadar fazla kişi tarafından oylanmadığı için Kod Adı K.O.Z, dünya çapında onların önüne geçmişti. Şimdilerde vatandaşlarımızın ağzından düşmeyen "paralel yapı"nın şifrelerini ortaya dökmek için oluşturulan film ne yazık ki iyi bir propaganda filmi olarak bile sayılmıyor.





Kara Murat Fatih'in Fedaisi (2015) - Puan: 1.8

Başarısız korkular, komediler ve "politik" filmlerden sonra beklenildiği üzere bir dönem filmi listemizi şenlendiriyor. Tarihi bir film ile avantür arasında yalpalayan film, Cüneyt Arkın'ın Kara Murat'ın bile yanına yaklaşamıyor. Cüneyt Arkın bizim için bir mit olarak beyazperdemizde yaşamasına rağmen artık teknolojik imkanların bu düzeyde olduğu bir dönemde izleyiciler Türk sinemasından daha başarılı şeyler bekliyor. Bizans ordusunun arasına tek başına girip herkesi etkisiz haline getiren Kara Murat'lar, ya efsaneler arasında kalmalı ya da efsaneye layık bir biçimde sinemaya aktarılmalı.





Emret Komutanim: Sah Mat (2007) - Puan: 1.8

Listemizden Bottom 100 arasındaki bir başka filmi de TV'den sinemaya uyarlanan bir yapım olan Emret Komutanım: Şah Mat. TV'nin ülkemizde yaygınlaştığı zamanlardan bu yana sinemacılar, seyirciyi TV ekranlarından alıp tekrardan sinema salonlarına getirebilmek için türlü "numaralar" denemişlerdir. Bunlardan biri de TV dizilerini beyazperdeye uyarlamaktı. Ancak bu durum 2000'lerde pek geçirli değildir. Çünkü sinema da artık kendi kitlesini belli oranda geri kazanmıştır. Yine de gördüğünüz üzere hala bazı yapımcılar bu geleneği sürdürmektedir. Fakat pek de başarılı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Mehmet Ali Erbil'in de yer aldığı filmde, Türk Sinemasında gittikçe farklı işler yapmaya çalışan Mustafa Altıoklar da bu filmin yönetmenliğinde bulunurken ablası Emine Altıoklar da filmin senaryosunu yazmıştı. Ancak hiçbir isim bu filmin, en kötü Türk filmleri arasına girmesinden alıkoyamadı.





Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Puan: 1.8

Anadolu topraklarındaki eski öykülerin bir kolajını yaparken Rohin Hood veya Külkedisi gibi Avrupa hikayelerinden de karakterlerin serpiştirildiği film ne yazık ki komik olmaktan çok birçok seyirciye "saçma" gelmişti. Ayşen Gruda'dan Petek Dinçöz'e, Mehmet Ali Erbil'den Vatan Şaşmaz'a geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan film yine Bottom 100 listesinin en kötü komedi filmlerinden biridir.





Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu (2006) - Puan: 1.9

Çetin İnanç'ın yönetmenliği yaptığı 1982 yapımlı Dünyayı Kurtaran Adam filmin devamı olan yapım, ne yazık ki hiçbir şekilde orjinal filmin "değerine" ulaşamadı. Türlü amatörlüklerine rağmen film, fantastik Türk filmleri arasında kült olarak kabul edilmektedir. Seneler sonra Kartal Tibet'in yönetmenliğindeki "oğul" filmi ise bir intikam öyküsüdür. Dünyayı Kurtaran Adam'a yenilen uzaylı hükümdar, bu cesur dünyalının oğlunu (Mehmet Ali Erbil) kaçırır. Ancak kötü adamların bilmediği şey Türk Sinemasının değişmez olgusu olan "ikiz" sorunudur. Dünyayı kurtaran adamın başka bir oğlu daha vardır. "A Milli Uzay Filmi" olarak sunulan yapım Bottom 100'nin değişmez filmlerinden de biridir.



AHMET TOĞAÇ