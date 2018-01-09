Türk yapımı 'Western' filmini yalnızca 85 kişi izledi

İspanya'da düzenlenen 7. Almeria Western Film Festivali'nde ödül alma umuduyla çekilen film, iki haftada yalnızca 85 kişi tarafından izlendi. Filmin hasılatı şimdilik 1061 lira.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre çekimler Çınarcık, Tuz Gölü gibi mekanlarda yapıldı. Hatta ekip, efsane film İyi Kötü Çirkin'in platosunu da altı gün kullandı. Ancak Türk izleyici filme ilgi göstermedi. İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik sadece 1061 lira.
Filmin girişinde 'El Turko Western' yazısı yer alıyor.
Filmin konusu ise şöyle: Mask, ünlü ve acımasız bir Meksikalı hayduttur. Devlet, Mask tarafından gasp edilerek kullanılan topraklara el koyar. Topraklarının elinden gitmesini hazmedemeyen Mask etrafa saldırmaya başlar. Bu işle uğraşan şerifleri ortadan kaldırmayı düşünür. İlk önce şerif yardımcısının evini basar ve öldürür. Şerifi öldürmesi için kardeşini şerifin yaşadığı çiftliğe yollar. Şerif'le Mask'ın kardeşi arasında kavga çıkar. Şerif, Mask'ın kardeşini öldürür. Mask, artık şerife iyice düşman olmuştur; adamlarını toplayarak şerifin çiftliğini basar. Çiftlikte çıkan çatışmada şerifin ailesi Mask'ın iki adamını vurur. Çatışma üzerine gelen şerif Maskı tutuklar. Şerifin çiftlik evinde kurulan mahkemeyle Mask yargılanır ve Yargıç tarafından idamına karar verilir.