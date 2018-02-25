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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Şubat 2018 14:36

Türk yönetmenin filminde başrolde Daniel Craig ve Halle Berry!

İlk filmi Mustang ile Cannes Film Festivali'nden Europa Cinema Label ödülüyle dönen Deniz Gamze Ergüven, son filmi Kings'de Daniel Craig ve Halle Berry gibi isimlere yer verdi.

1992 yılında Los Angeles polisi tarafından darp edilen taksi şoförü Rodney King‘in dava sürecini, yani gerçek bir hikayeyi konu alan Kings, Deniz Gamze Ergüven'in ikinci uzun metraj çalışması.


2015'te Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar ve Altın Küre’ye aday gösterilen, Cannes'da Europa Cinema Label ödülünü kazanan Ergüven’in bu iki ismi bir araya getiren filminin müzikleri ise Nick Cave ve Warren Ellis gibi isimlere emanet edilmiş.


Yakın zamanlarda filmin fragmanı da yayınlandı.


Nisan ayında Fransa'da vizyona girecek filmin Türkiye vizyon tarihi henüz belirsiz. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.


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