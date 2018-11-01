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Sinema>  Sinema Haberleri
1 Kasım 2018 11:21

Türk yönetmenin filminde sevişme sahnesi olay oldu

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Ferzan Özpete imzalı Napoli’nin Sırrı filmindeki sevişme sahnesi izleyicileri ikiye böldü.


Ferzan Özpetek filmi "Napoli'nin Sırrı", sevişme sahnesi ile sinema eleştirmenlerinin olduğu kadar izleyicinin de 'pornografik mi, yoksa erotik mi?' konusunda ikiye ayrılmasına neden oldu. "Napoli'nin Sırrı" filmi, baş karakterler 'Adriana' (Giovanna Mezzogiorno) ile 'Andrea’nın (Alessandro Borghi) sevişme sahnesiyle olay yarattı. İtalyan eleştirmenlerce "Paris'te Son Tango'dan bu yana en cesur sahne olarak nitelendirilen sevişme sahnesi, Türkiye'deki sinema izleyicisini de ikiye böldü. Kimileri 'pornografik' olarak değerlendirirken, kimileri de 'erotizmin doruğa çıktığı sahne' yorumunda bulundu.



Yönetmen Ferzan Özpetek, filmdeki bu sahneleri çekerken çok zorlandığını belirterek, "Başrol oyuncusu Giovanna Mezzogiorno'nun canlandırdığı 'Adriana'nın, hikayenin gelişimi açısından karşısındaki erkeği gerçekten arzulaması ve bu tutkunun izleyiciye geçmesi çok önemliydi" dedi. Her iki oyuncu için dublör kullanmak üzere önlemini aldığını ancak buna gerek kalmadığını dile getiren Özpetek, "Saatler süren çekim sonrası tüm ekibe 'Hayatımız boyunca bir daha böyle sahne çekemeyiz' dediğim bir işe imza attık" ifadelerini kullandı.


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