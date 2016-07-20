20 Temmuz 2016 14:52 Türkan Şoray’ın en iyi 10 filmi Kurallarıyla, sinemaya olan tutkusuyla ve baş döndüren güzelliğiyle Türkan Şoray, Yeşilçam’ın en büyük starlarından biri. Ne denilebilir ki o sinemamızın sultanı! İşte sizin için seçtiğimiz Sultan’ın en iyi 10 filmi.

Yeşilçam denince ilk akla gelecek isimlerden birisi de Türkan Şoray’dır. Öyle ki Sinemanın Sultanı lakabını hak ederek almıştır. Henüz Fatih Kız Lisesi’nin ortaokul bölümüne devam ederken mahallesinde çekilen film setinde şans eseri Memduh Ün tarafından keşfedilir ve Türker İnanoğlu’nun teşvik etmesiyle 1960 yılında sinemaya adım atar. Verdiği bir röportajda Memduh Ün’le ilk karşılaşmasını şu şekilde anlatacaktır: "Sinemaya girmeden önce mahallemize bir film seti geldi. Filmin bir setini mahallemizde çekeceklerdi. Başrol oyuncusu kadını gördüğümde 'ne kadar güzel bir kadın' dedim. Bu kadın Muhterem Nur'du. Öyle şaşkın bir şekilde bakınırken yanıma bir adam geldi ve 'Sen de filmlerde oynamak ister misin?' diye sordu. Korktum ve hemen eve kaçtım. Bu adamın da daha sonra Memduh Ün olduğunu öğrendim. O zaman film setinden kaçmıştım ama daha sonra film setleri hayatım oldu."

1960 yılında Yeşilçam’a ilk adımını attıktan sonra 1964 yılında daha sonra 3 defa daha kazanacağı Altın Portakal Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ilk defa kazanır. Kazandığı ilk Altın Portakal’ı Türk sinemasının en büyük ustalarından Metin Erksan’ın yönettiği ve başrolünü Ekrem Bora ile paylaştığı Acı Hayat filmiyle almıştır. Bu başarısını daha sonra, Vesikalı Yarim (1968), Hayallerim Aşkım ve Sen (1987) ve Bir Aşk Uğruna (1994) filmleriyle tekrarlamış ve 1996 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur ödülüne layık görülmüştür.

Türkan Şoray’ın sinema hayatı ne kadar hareketliyse özel hayatı da bir o kadar sakindir. Hayatının 20 yılını Rüçhan Adlı ile birlikte geçirmiştir. Hayatının bu büyük aşkı 1995 yılında vefat ettiğinde de başından ayrılmamıştır. Ayrıca 1983 yılında tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlenmiş ve 4 yıl süren bu evlilikten Yağmur adlı bir kızları doğmuştur.

Türkan Şoray’ın sinemaya adım attığı ve üne kavuştuğu dönem Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın’ın da şöhret olduğu yıllardır. Bu isimler Yeşilçam’ın dört büyük aktristi olarak anılır ancak diğer isimlerden farklı olarak Türkan Şoray yönetmenlik de yapmıştır. Sadece kamera önünde değil kamera arkasında da deneyimi olan Şoray, Dönüş (1972), Azap (1973), Bodrum Hâkimi (1976), Şerif Gören’le birlikte Yılanı Öldürseler (1981) ve Uzaklarda Arama (2015) filmlerinin yönetmenliğini yapmıştır. Bu isimlerden farklı olarak Türkan Şoray televizyonda da İkinci Bahar ve Tatlı Hayat gibi iki başarılı ve kült dizide rol almıştır.

Hayatı boyunca 222 filmde rol alarak dünyada en çok filmde rol alan aktris olma unvanını da elinde bulunduruyor. Böyle başarılı ve dolu dolu bir filmografiden 10 filmi elemek elbette çok zor bir iş ve mutlaka unuttuklarımız olacaktır. Unuttuklarımız olursa af dileyerek Türkan Şoray filmografisinin en iyi 10 filmine göz atalım. Not: Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Kara Gözlüm filmleri Kadir İnanır için hazırladığımız listede de bulunduğu için listeye almadık.











Güllü (1971)







Atıf Yılmaz tarafından yönetilen ve başrolünü Ediz Hun’la paylaştığı Güllü filminde Türkan Şoray Karadenizli bir köylü kızı olan Güllü’yü canlandırmaktadır. Yeşilçam salon komedileri ekolünün en eğlenceli örneklerinden biri olan Güllü, yine Yeşilçam sinemasında benzeri defalarca işlenen bir konuya sahip olmasına rağmen film çok sevilmiş ve daha sonra 1973 yılında Güllü Geliyor Güllü isimli devam filmleri çekilmiştir.







Nihavend Mucize (1997)







Usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın çektiği, başrollerinde Haluk Bilginer ve Türkan Şoray’ı buluşturan filmde ayrıca Beyazıt Öztürk ve Lale Mansur da rol almaktadır. Filmde ölen annesinin, kendisine yakın bir yaşta dünyaya geri dönmesiyle hayatı çıkmaza giren bir adamın tuhaf bir hikâyesi anlatılmaktadır. 90’lı yılların sonları Türk sinemasının yeniden hareketlenmeye ve daha olgun örnekler vermeye başladığı bir dönemdir. Nihavend Mucize de bu dönemin hak ettiği değeri bulamasa da en güzel örneklerinden biridir.











Dönüş (1972)







Türkan Şoray’ın ilk yönetmenlik denemesi de olan Dönüş, Yeşilçam’ın en acıklı filmlerinden biridir. Aynı zamanda Türkan Şoray – Kadir İnanır filmleri arasında da önemli bir yere sahiptir. Filmde, Gülcan’ın çok sevdiği ve bir çocuk sahibi olduğu kocasının Almanya’ya işçi olarak gitmesi üzerine, köyün toprak ağasının Gülcan’la evlenmek istemesi ve bu isteği geri çevrilince ona yaptığı işkenceler anlatılmaktadır. Final sahnesinde Seha Okuş’un seslendirdiği Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısı ise hafızalara kazanmıştır.







Gramafon Avrat (1987)







Sabahattin Ali’nin aynı isimli hikâyesinden uyarlanan ve Yusuf Kurçenli tarafından yönetilen film Türkan Şoray sinemasının da en farklı tada sahip filmlerinden birisidir. Filmde Cumhuriyetin yeni kurulduğu yıllarda, Konya'da oturak âlemlerinde dans eden ve bade sunan Cemile ile onu bu âlemlere taşıyan faytoncu Murat arasında geçen dramı anlatır.







Devlerin Aşkı (1976)







Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ı bir kez daha bir araya getiren film Cahit Berkay’ın unutulmaz müzikleriyle hatırlanan bir filmdir. Osman Seden tarafından yönetilen filmde ünlü iş adamı Süreyya Bey’in hayatını kurtaran Tarık ve Süreyya Bey’in sevgilisi Türkan arasındaki üçlü aşk hikâyesi anlatılmaktadır. Türkan Şoray’ın muhteşem oyunculuğu ve Kadir İnanır ile olan uyumu bu filmde yine dikkat çekmektedir.







Deprem (1976)







Devlerin Aşkı ile aynı sene gösterime giren ve yine Türkan Şoray ile Kadir İnanır’ı bir araya getiren bir filmdir. Yönetmenliğini Şerif Gören’in yaptığı ve Cahit Berkay’ın müzikleriyle tat kattığı filmin öyküsü ölen babasının kalan mallarını satmak için köye gelen Ahmet’in köyün en güzel kızı Zeynep’e âşık olması ile başlar. Ardından Zeynep’in demirci ustası Rıza ile evlenmeye karar vermesi ve düğün gecesi Ahmet’in Zeynep’i kaçırmasıyla olay gerilimli bir kaçış hikâyesine dönüşür.









Sultan (1978)







Sultan, Türkan Şoray filmografisinde pek sıklıkla göremediğimiz tarzda bir komedi filmidir. Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı filmde Türkan Şoray başrolü Bulut Aras’la paylaşıyor. Filmde İstanbul’un gecekondu mahallelerinden birinde yaşayan 4 çocuklu dul Sultan ve mahallenin çapkın ve şımarık çocuğu Kemal arasındaki aşk öyküsü anlatılmaktadır. Filmde gecekondu yaşamı çok gerçekçi bir şekilde gözler önüne serilirken Türkan Şoray’a, Erdal Özyağcılar, Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman ve İhsan Yüce gibi usta isimlerden oluşan kalabalık bir oyuncu kadrosu da eşlik etmektedir.







Açlık (1974)







Türk sinemasının önemli kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç’ın yönettiği film, hak ettiği değeri görememiş filmlerden biridir. Irzına geçtiği genç kızı köyün yoksullarından bir gençle evlendiren ağa, kuraklık döneminde bazı köylülere buğday yardımı ederken bu gençlere etmez. Daha sonra evlendirildiği gencin şehre çalışmaya gitmesiyle köyde yalnız kalan kız, açlıkla baş başa kalacaktır. Ağalık düzeninin, kıtlığın ve açlığın insanları içine soktuğu ruh hali Bilge Olgaç’ın kamerasından ve Türkan Şoray’ın muhteşem oyunculuğuyla en yalın haliyle Açlık filminde sunulmaktadır.













Hayallerim Aşkım ve Sen (1987)







Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı film Türkan Şoray’ın Altın Portakal kazandığı dört filmden birisi olmasının yanı sıra Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Türk sinemasının belki de en farklı, en özgün, en etkileyici filmlerinden birisi olmasının yanı sıra üç farklı kadını canlandıran Türkan Şoray’ın oyunculuğunun gücü de bu filmde iyice ortaya çıkmaktadır. Filmde yetimhanede büyüyen Coşkun’un, saplantılı bir şekilde hayran olduğu Derya Altınay için bir senaryo yazmaya çalışmasının hikâyesi anlatılmaktadır.









Vesikalı Yarim (1968)









Türk sinemasının unutulmaz usta yönetmenlerinden Lütfi Akad’ın filmi sinema tarihimizin klasikleri arasında yer almaktadır. Sait Faik Abasıyanık’ın Menekşeli Vadi hikâyesinden uyarlanan filmde manav Halil'le pavyon şarkıcısı Sabiha'nın aşk öyküsü anlatılmaktadır. Türkan Şoray’a ikinci Altın Portakal’ını kazandıran filmde, başrolde İzzet Günay eşlik eder. Filmde oyuncuların devleşen performanslarının yanı sıra “Çok önceden rastlaşacaktık.” Gibi unutulmaz replikler ve güçlü diyaloglar da yer almaktadır.