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26 Ocak 2018 09:47

Türkiye'de Arapça bir film: Adı Aşk

Araplar Türk dizileri ve filmlerini merakla takip ederken, İnsert Yapım Arap dünyasının yıldızlarını bir Türk filminde bir araya getirdi.

Türk dizi ve sinema filmleri Arap ülkelerinde büyük beğeniyle izlenirken, İnsert Yapım bir yeniliğe imza attı ve Arap dünyasının yıldızlarını bir Türk filminde bir araya getirdi. Mariam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın başrolerini paylaştığı “Adı Aşk” filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Eyüp Dirlik üstleniyor. Orta Doğu ülkelerinde de vizyona girecek filmde, 2014 Orta Doğu Güzeli manken ve aktris Fati Jamali de rol alıyor. Arap oyuncuların rol aldığı ‘Adı Aşk’ filmi 26 Ocak’ta vizyona giriyor.


Yapımcılığını Atilla Koç ve Eren Şar’ın üstlendiği filmin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Türk oyuncuların Orta Doğu’da büyük üne sahip olduğunu söyleyen Dirlik, “Bu filmle Araplar’ın yıldız oyuncularının Türkiye’de de tanınmasını sağlayarak yeni bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Filmde, Mustafa Yabaş ve Mariam Hussein’in yanı sıra; Kurtlar Vadisi Pusu, Dabbe, O Şimdi Mahkum ve Reis Bey gibi büyük yapımlarda yer alan oyuncu ve müzisyen Ümit Acar da oyuncu kadrosunu güçlendiren en önemli isimlerden.


Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek ‘Adı Aşk’ filmi için Araplar’ın Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Mardin ve Adana gibi illerde özel gösterimler yapılacak. Özellikle Suriyeli mültecilerin de hayran oldukları sanatçıları izleyebilmeleri için belediyelerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Dirlik, “Belediyelerin bize sağladığı imkanlar dahilinde filmimizi mültecilerle de buluşturacağız. Mülteci kamplarında da gösterimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

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