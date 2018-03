Türkiye'de en çok izlenen 10 yabancı korku filmi

Box Office Türkiye, son yirmi yıl içerisinde ülkemizde en çok izlenen yabancı korku filmlerini sıraladı.



10- O (It) - 390.899 seyirci







9- Halka 2 (The Ring Two) - 407.889 seyirci





8- Şeytan (The Exorcist - Director's Cut) - 423.492 seyirci





7- Mavi Korku (Deep Blue Sea) - 444.686 seyirci





6- Testere 5 (Saw V) - 500.256 seyirci





5- Testere 3 (Saw III) - 505.571 seyirci





4- Testere 3D (Saw 3D) - 524.703 seyirci





3- Testere 4 (Saw IV) - 525.005 seyirci





2- Hayalet Gemi (Ghost Ship) - 607.463 seyirci





1- Dünya Savaşı Z (World War Z) - 757.886 seyirci



2017Stephen King'in aynı isimli popüler romanından sinemaya uyarlanan O (It), küçük bir kasabada çocukların kaybolmasıyla gün yüzüne çıkmaya başlayan bir gizemin peşinden giden bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor.Derry'nin kasabası Maine'de çocuklar kaybolmaya başladığında, bir grup çocuk en büyük korkularıyla, yüzyıllardır katil ve vahşet hikayeleriyle bilinen Pennywise adında şeytan palyaço ile yüzleşmek durumunda kalırlar.Filmin gösterimi hala devam ediyor.2005Gazeteci Rachel'ın, oğlu Aidan'la birlikte Seattle'da yaşadığı korkunç olayların ardından 6 ay geçmiştir. Genç kadın ve oğlu, dehşet dolu anılardan kaçmak için Oregon'daki küçük bir sahil kasabasına taşınırlar.Ama tedirgin edici geçmişi, burada da Rachel'in karşısına çıkar. Yoksa kötücül Samara'nın itikam isteyen ruhu yeniden mi iş başındadır?Japon Ringu serisinin Amerikan versiyonu da, ikinci filmiyle devam ediyor. Bir kez daha Rachel rolüne soyunan Naomi Watts'ın yanısıra filmin kadrosunda Simon Baker ve yıllar önceki Günah Tohumu Carrie rolü ile ünlenen Sissy Spacek de yer alıyor.1973Film, ilk vizyona girişinde makaslanmış sahnelerin de yer aldığı daha uzun ve daha ürpertici bir montaj ile Mayıs 2001'de yeniden vizyona girmişti.12 yaşındaki bir kız, garip davranışlar sergilemeye başlar. Yattığı yerde havalanan kız, aynı zamanda inanılmaz bir güce kavuşmuştur. Önce tıbbi yöntemlere başvuran annesi, doktorlar hiçbir açıklama ve çözüm getiremeyince,aynı zamanda psikiyatr olan Peder Merrin'i çağırır. Genç kızı inceleyen Peder, kızın içine şeytan girdiğini tespit eder.Doğaüstü güçlere karşı verilen mücadele, sinema tarihine geçmiş gerilim ve ürperti sahneleriyle dolu.1999Birçok kez beyazperdeye konu olan, canlılar üzerinde değişiklik yapılarak onları birer canavar haline gelmesini sağlayan filmlerin sonuncusu "Deep Blue Sea". Film, Russel Franklin adındaki bir işadamının beyin kanserine bir tedavi bulmaya yönelik bir projeye 200 milyon dolar yatırmasıyla başlar.Bu projenin bir parçası olarak Dr. Susan McAlester genetik olarak köpekbalıklarının beyinlerini büyüterek, kanseri tedavi edebilecek enzimlerin alınmasını sağlayacak bir yöntem bulmuştur. Fakat ortaya zeki ve vahşi bir tür ortaya çıkar. Daha da kötüsü bir yunusun zekasına ulaşan bu öldürücü köpekbalıkları bir yolunu bularak açık denize kaçmayı başarır.2008Hoffman dışardan bakıldığında Jigsaw efsanesini devam ettirecek tek kişi olarak gözükmektedir. Ama Hoffman'ın bu sırrı tehdit edilince, sağ kalan herkesi tek tek avlamaya geri döner.Testere efsanesi beşinci devam filmiyle sürüyor. Seri, eski saygınlığını yitirmeye başlasa da, Testere V , serinin en iddialı bölümü olarak izleyici karşısına çıkıyor.2006Jigsaw tüm adanmışlığı ile yeni kurbanlar bularak dehşet saçmaya devam eder. Amanda'nın da yardımı ile hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da yeni kurbanları için planladığı korkunç oyunlarının tuzaklarını kurmaktadır.İlk filmin vizyona çıktığı 2004 tarihinden bu yana, korku ve gerilim türünde ilgi ve merakla izlenen bir seri haline gelen Testere, üçüncü filmde de yönetmen koltuğunu Darren Lynn Bousman'a bırakıyor.2010Jigsaw'un ölümcül oyunları devam ederken, Jigsaw'dan kurtulan bir grup insan kendilerine yardımcı olmak için destek ararlar ve bu kişi Bobby Dagen'den başkası değildir. Dagen, Jigsaw'dan kurtulmuş nadir insanlardan biridir ve sahip olduğu bazı gizli sırlar yeni bir dehşet dalgası yaratacaktır.2007Testere efsanesi üçüncü filmde kaldığı yerden devam ediyor. Binaya kilitli kalmış olan Jeff, oksijeni tükenmeden kayıp kızını bulmak zorundadır. Aksi takdirde her ikisini birden kaçınılmaz son, ölüm beklemektedir.Kızını bulabilmek için çabalarken bir kaset bulur. Kızını ve kendisini bu korkunç kapandan kurtarabilmek için gerekli olan ipuçlarının bu kasette olduğunu anlayan Jeff'in işi, sandığından çok daha zordur.Testere serisinin ikinci filminden beri yönetmen koltuğunda oturan Darren Lynn Bousman, serinin dördüncü filminde de yine iş başında.2002Arctic Warrior römorkörü personeli, kendi alanlarında en başarılı ekiptir. Terkedilmiş herhangi bir gemiyi bulup yüzebilecek kadar onardıktan sonra yedeklerine alarak kıyıya götürüp satmaktadırlar.Kanadalı pilot Jack Ferriman, Alaska'nın Bering boğazı açıklarında terkedilmiş bir gemi görünce Kaptan Sean Murphy yönetiminde römorkör ekibi gemiye ulaşır. Antonia Graza adındaki bu gemi, 40 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmuştur. Ulusarası sularda bulunan her türlü gemi, bulanın malı sayıldığından, bu kadar büyük bir gemiyi buldukları için çok sevinirler.Ancak gemiye çıkmalarıyla birlikte kolay para kazanamayacaklarını öğrenirler, gemi beraberinde korkunç ve ölümcül bir sır taşımaktadır.2013Hikaye, orduları ve hükümetleri deviren ve insanlığı yok etmekle tehdit eden bir hastalığı durdurma yarışında dünyayı dolaşan Birleşmiş Milletler çalışanı Gerry Lane'in etrafında dönmektedir.