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12 Şubat 2018 11:13

Türkiye'de en çok izlenen animasyonlar

Türkiye'de en çok seyirciye ulaşmış 10 yabancı animasyon filmine şöyle bir göz atalım

Türkiye'de Buz Devri, Arabalar ve Nemo gibi hem çocukların ilgiyle izlediği hemde büyüklerin merakla beklediği animasyon filmleri oldu. Boxoffice'in derlediği listeye göre Türkiye'de şu ana kadar yalnızca beş yabancı animasyon filmi 1 milyon seyirci barajını geçmeyi başardı. Türkiye'de hayli sevilen animasyon serisi Buz Devri'nin üç filmi bu başarıya imza atan yapımlar oldular. Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı, 2009 yılında bu rüşde erişen ilk yabancı animasyon film olurken, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor ise 1.883.004 seyirciyle bu alanda birinci sırada yer alıyor. Karlar Ülkesi, Moana ve Arabalar 3 ise listede yer alan Disney filmleri oldular.
10- Arabalar 3 - 829.942 seyirci
9- Şirinler: Kayıp Köy - 840.130 seyirci
8- Buz Devri 2: Erime Başlıyor - 949.380 seyirci
7- Minyonlar - 964.454 seyirci
6- Çılgın Hırsız 3 - 999.234 seyirci
5- Karlar Ülkesi - 1.220.468 seyirci
4- Buz Devri 5: Büyük Çarpışma - 1.308.576 seyirci
3- Moana - 1.337.112 seyirci
2- Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı - 1.434.381 seyirci
1- Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor - 1.883.004 seyirci
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