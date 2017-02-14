14 Şubat 2017 16:21 Türkiye'deki dizi izleyicileri eşini 'aldatıyor' Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki dizi izleyicileri bir sonraki bölümü izlemek için eşini beklemiyor, üstüne bir de yalan söylüyor.

Netflix, kullanıcılarının eşleriyle ya da sevgilileriyle birlikte dizi izleme alışkanlıklarını incelediği araştırmasına bu sene ilk kez Türkiye'yi de dahil ederek çarpıcı sonuçlarla karşılaşmamızı sağladı. Araştırmaya göre artık aldatmanın bambaşka bir yolu var: Birlikte izleneceğine söz verilen bir diziyi yalnız başına izlemek.











Konuyu biraz açalım... Partnerinizle birlikte izlediğiniz diziyi, herhangi bir nedenle onun yanınızda olmadığı bir anda devam ettirdiğiniz, takip eden bölümlerini de izlediğiniz oldu mu hiç? Eğer olduysa, siz de Netflix'in bu araştırmasındaki "aldatan"lardan birisiniz. Eşinize "sadakatinizi" hiç bu yönden sorgulamamıştınız değil mi?

Çiftlerin birlikte takip ettikleri bir diziye taraflardan birinin sadakatsizlik göstermesi, günümüzün en çok tartışma yaratan konularından birisi olmuş gibi görünüyor. Eşlerden birisi fazladan bir bölüm izlediğini eşinden saklamayı seçiyor genellikle. Netflix'in ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Hindistan, Japonya, Tayvan, Güney Kore, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Şili, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, İspanya, Portekiz, Türkiye, Polonya, İtalya, Almanya, Fransa, İsveç, Norveç, Hollanda ve Danimarka'da yaptığı araştırmalarda Türkiye'nin sonuçları da, en az diğer ülkelerinki kadar ilgi çekici.









"Aldatmalar" Plansız











Sevdiği diziyle partnerlerini "aldatan" kişiler, neden aldattıkları sorulduğunda genellikle bunun bir anda gerçekleştiğini söylüyor. Plansızca diziyi izlemeye devam edenlerin oranı yüzde 79... Ankete yine Türkiye'den katılanların yüzde 63'ü ise "Dizi çok sardı, başından kalkamıyorum" diyor.

"Ne var ki bunda canım, izlesinler" dediğinizi duyar gibiyiz, ancak günümüz çiftleri için pek de böyle değil bu durum. Araştırmaya katılanların yüzde 27'si, ne gerekçeyle olursa olsun eşinin kendinden habersiz birlikte izledikleri diziyi izlemelerini gerçek bir aldatmadan daha ağır buluyor, deyim yerindeyse "keşke gitse gerçekten aldatsa" diyerek işin boyutunu iyice büyütüyor!





Listenin Başını Bu Diziler Çekiyor

Eşi "uyutup" izlenen dizilerin arasında başı, sürükleyiciliğiyle epey ün yapmış diziler çekiyor. Birinci sırada Dexter, ikinci sırada Breaking Bad, üçüncü sırada Love, dördüncü sırada Star Trek ve beşinci sırada Narcos ve Marvel’s Daredevil var.







Nasıl "Aldatabilirsiniz"?





Üstelik Netflix, bununla da kalmayıp "aldatma kılavuzu" niteliğindeki bir video yayınlamayı da ihmal etmemiş. Hayli eğlenceli bu videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.











Seyahatteyken Dikkatli Olun











Partnerini Netflix'le aldatanlar genellikle eşinin uyuduğu, seyahatte olduğu ya da iş yerinde olduğu zaman dilimlerini seçiyor. Kullanıcılardan yüzde 40'ı daha sonra partnerine "Ben sen yokken bu bölümü izledim" itirafında bulunuyor. Bu eğlenceli veriler, çağımızın en taze trendlerinden biriyle 14 Şubat Sevgililer Gününü bululşturduğu için epey dikkat çekti.